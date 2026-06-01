Radu Drăgușin (24 de ani) s-a arătat încântat de revenirea lui Gică Hagi (61) pe banca naționalei României.

Opinia lui Radu Drăgușin despre Gică Hagi

Fundașul central al lui Tottenham a susținut că Hagi este un tehnician pasionat, care încearcă la antrenamente ca totul să iasă bine pentru tricolori.

„Am venit și am găsit un grup foarte unit în continuare mai ales după ce am ratat calificarea. Știm că a fost dezamăgitor și vrem să oferim cât mai multe bucurii suporterilor noștri.

Fiecare antrenor are personalitatea sa, ideile sale, și aduce ceva nou în interiorul echipei. Mister este un antrenor foarte pasionat, pune foarte mult suflet, vrea să iasă la antrenament totul cât mai bine și stă și în abilitățile noastre să înțelegem acest lucru.

Doare în continuare că nu suntem și noi acolo (n.r.- la Campionatul Mondial). Privim următoarele obiective, Liga Națiunilor și următoarele turnee finale, și trebuie să menținem aceeași atmosferă și să aducem fiecare un plus.

Mesajul pentru este ca fanii să aibă încredere în noi. Am simțit dezamăgirea lor, noi am fost primii care s-au simțit dezamăgiți. Avem nevoie de toți. Trebuie să mergem în continuare pentru România să avem evoluții cât mai bune”, a declarat Radu Drăgușin, la conferința de presă premergătoare meciului Georgia - România.

Lotul pe care se bazează Gheorghe Hagi contra Georgiei și Țării Galilor

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0); Ștefan Tânovanu (FCSB | 4/0).

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0); Mihai Popescu (FCSB | 7/1).

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0); Darius Olaru (FCSB | 27/0); Florin Tănase (FCSB | 28/5); Cătălin Cîrjan (Dinamo | 1/0).

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

În luna iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, în Georgia, la Tbilisi, și la București, cu Țara Galilor:

Marți, 2 iunie, ora 20:00: Georgia – ROMÂNIA (Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”)

(Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”) Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (București, Stadion Steaua)

Biletele pentru meciul cu Țara Galilor, primul pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 15 mai, ora 12:00. La fel ca în trecut, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.

Prețul biletelor și reducerile speciale pentru copii

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Condiția pentru a comanda cinci bilete

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, informează frf.ro.