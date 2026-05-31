Florentino Perez, pregătit de plecarea lui Vinicius de la Real Madrid: „Liber!”

Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul central al lui Tottenham și al echipei naționale, a vorbit despre ce trebuie să facă tricolorii în mandatul selecționerului Gheorghe Hagi (61).

Așteptările lui Radu Drăgușin de la România lui Gheorghe Hagi

Drăgușin a subliniat că fotbaliștii trebuie să arate atitudine și dorința de a obține rezultate cât mai bune pentru România.

„Dragonul” și-a exprimat, de asemenea, dorința ca în jurul echipei naționale să se creeze cât mai multă omogenitate.

„A fost o întâlnire foarte bună, normală. Am avut acum o ședință alături de băieți și sunt sigur că pe parcursul acestor zile vom avea mai multe ședințe și o să putem să ne descoperim. Și el pe noi, și noi pe dânsul (n.r.- Gică Hagi).

Cred că trebuie să arătăm lucrurile pe care le-am arătat și până acum, care nu trebuie să lipsească de la nicio acțiune. Atitudinea și dorința de a reprezenta România cât mai bine. Și în același timp cred că trebuie să devenim o echipă mai omogenă, o echipă care se cunoaște mai bine. Pentru acest lucru este nevoie de timp.

Pot să spun faptul că am văzut mai ales în ultima perioadă calitatea pe care o avem și entuziasmul care este în interiorul echipei. Este un parcurs, este un nou început plin de entuziasm și sper că acest lucru să ne ajute să devenim o echipă și mai bună, și mai competitivă”, a declarat Radu Drăgușin, într-un interviu acordat pentru FRF.TV.

Drăgușin, despre cum s-a simțit ratarea prezenței la CM 2026

Drăgușin a menționat, în același timp, că ratarea calificării la CM 2026 i-a durut cel mai tare pe el și coechipierii săi.

„Faptul că am ratat această calificare la Mondial ne-a durut în primul rând pe noi, pentru că știm că fanii și-au pus foarte mari speranțe în noi și de fiecare dată ne-au fost alături.

Tot ceea ce pot să le transmit este să ne ofere în continuare același suport, să ne ofere același sprijin pentru că pentru noi este incredibil de important sprijinul pe care ni-l oferă la fiecare meci, în fiecare deplasare.

Noi vom da în continuare totul pe teren, vom da totul pentru România pe teren, iar singurul lucru pe care îl pot cere înapoi este suportul necondiționat al lor”, a adăugat Drăgușin.

Lotul pe care se bazează Gheorghe Hagi contra Georgiei și Țării Galilor

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0); Ștefan Tânovanu (FCSB | 4/0).

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0); Mihai Popescu (FCSB | 7/1).

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0); Darius Olaru (FCSB | 27/0); Florin Tănase (FCSB | 28/5); Cătălin Cîrjan (Dinamo | 1/0).

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

În luna iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, în Georgia, la Tbilisi, și la București, cu Țara Galilor:

Marți, 2 iunie, ora 20:00: Georgia – ROMÂNIA (Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”)

(Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”) Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (București, Stadion Steaua)

Biletele pentru meciul cu Țara Galilor, primul pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 15 mai, ora 12:00. La fel ca în trecut, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.

Prețul biletelor și reducerile speciale pentru copii

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Condiția pentru a comanda cinci bilete

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, informează frf.ro.