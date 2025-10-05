The Mastermind. Caramavrov schițează portretul unuia dintre cei mai revoluționari antrenori din fotbalul actual

Mikel Arteta (43 de ani), băiatul din San Sebastián care a crescut sub privirile exigente ale La Masiei a transformat Arsenalul și a redefinit ce înseamnă să fii antrenor în fotbalul modern. Povestea lui este una despre rădăcini bine înfipte, învățături asidue și despre o viziune care a provocat o adevărată revoluție în fotbalul actual. Gena din Țara Bascilor, instruirea din La Masia Totul a început în San Sebastián, în inima Țării Bascilor, unde fotbalul nu este doar un sport, ci o religie. Aici, tânărul Arteta a învățat primele lecții despre efort colectiv, precizie tehnică și răbdare tactică. Aceste principii au devenit codul lui fotbalistic, care i-a ghidat atât cariera de jucător, cât și cea de antrenor. Destinul l-a condus la celebra academie La Masia a Barcelonei, unde talentul său a fost modelat de principii ferme. Țara Bascilor i-a dat identitatea, iar La Masia i-a oferit instrumentele de a merge mai departe. Aici a început să înțeleagă că fotbalul nu este numai talent, ci și exersare, aprofundare , gândire tactică și muncă în echipă. Cariera de jucător: de la soldat, la bastonul de mareșal Ca jucător, Arteta a parcurs un drum lung prin Europa. Împrumutat de Barcelona la PSG la numai 17 ani, unde Mauricio Pochettino i-a fost un adevărat protector pe teren, a ajuns apoi la Rangers, unde s-a simțit ca acasă, dar a plecat spre adevărata „acasă”, la San Sebastian, pentru a fi aproape de părinții lui, aflați în divorț. Întoarcerea în orașul natal nu i-a priit, a jucat modest și a trebuit să plece la Everton pentru a-și da refresh. Iar de la Everton a fost luat de Arsenal, în ultimii 5 ani ai carierei (2011-2016), unde calitățile lui de lider au ieșit la iveală. A dat aici de un vestiar tăcut, așa că a început să vorbească, devenind, ușor-ușor, omul ascultat de toată lumea. Pe câmpul de joc, se transformă dintr-un soldat care executa ordine, într-un „mareșal” care coordona strategia echipei, o extensie pe teren a antrenorului, având o abilitate remarcabilă de a citi jocul și de a-și influența pozitiv colegii.



Arteta părea pe teren un antrenor în devenire. Fiecare meci, fiecare antrenament era o lecție practică de management și tactică. Când și-a încheiat cariera de jucător, era clar că va urma calea antrenoratului. Cariera de jucător a lui Mikel Arteta Post: mijlocaș la închidere și mijlocșa central.

Echipe la care a jucat: Barcelona, PSG, Rangers, Real Sociedad, Everton, Arsenal.

Trofee câștigate: titlul de campion și Cupa Scoției cu Rangers (ambele în 2003), de două ori Cupa Angliei cu Arsenal Londra (2003 și 2004), de două ori Supercupa Angliei, tot cu Arsenal (2004 și 2005). Masterclass marca Guardiola Perioada petrecută ca asistent al lui Pep Guardiola la Manchester City (2016-2019) a fost una a acumulărilor. Aici, Arteta a avut acces la laboratorul de creație al unuia dintre cei mai inovativi antrenori din istorie. A învățat cum să implementeze tactici complexe, cum să potolească egourile din vestiar și cum să construiască o filosofie de joc coerentă. Acești ani au reprezentat doctoratul său în management fotbalistic. Când s-a ivit oportunitatea de a reveni la Arsenal, în decembrie 2019, Arteta a plecat având cunoștințe teoretice aprofundate și experiența funcționării unui club de top, în cele mai mici detalii. Revoluția de la Arsenal: Mai mult decât fotbal Întoarcerea după trei ani la Arsenal a fost un moment emoționant, dar plin de necunoscute. Avea numai 37 de ani și venea la o echipă fără identitate clară, fără direcție și cu moralul la pământ. Primii săi pași ca manager au fost curajoși, dar nepopulari: a demontat structurile vechi, a promovat tineri în echipă și a impus standarde noi. În primul an, a câștigat Cupa Angliei (2020)! Iar apoi a venit și Supercupa, pe care a mai luat-o și în 2023. „Avem nevoie de oameni apropiați nouă. Trebuie să-i convingem că suntem devotați victoriei și că vrem că ducem acest club la un cu totul alt nivel”, spunea el la venirea la Arsenal. Transformarea nu a fost instantanee. Au urmat momente dificile, critici grele și rezultate dezamăgitoare. Dar Arteta a rămas fidel viziunii sale. Ușor-ușor, a schimbat mentalitatea, a construit o identitate și a creat o echipă care reflecta propria sa personalitate: tânără, foarte bine organizată și plină de pasiune. Dar acum, pe malurile Tamisei, visele nu se mai opresc la Cupa Angliei sau la o calificare în Champions League. Sezonul acesta, în ochii lui Arteta și ai celor peste 60.000 de inimi care umplu „Emirates” la fiecare meci, arde o flacără mai mare: titlul de campioană, pe care Arsenal nu l-a mai cucerit din 2004! Acesta este visul care îi animă pe toți: să ducă Arsenalul înapoi pe tronul Angliei, să transforme frumusețea jocului și maturitatea proiectului pornit de Arteta în trofeul suprem din Albion. Ar fi dovada că răbdarea, fidelitatea și viziunea chiar pot duce la câștig în lumea modernă a fotbalului actual.



Viața de familie: trei copii și o soție fascinantă Antrenorul exigent și tacticianului meticulos se transformă total acasă, într-un om de familie dedicat, iubitor, sensibil. Este căsătorit de 23 de ani cu Lorena Bernal, cu care are trei băieți, viața alături de ea oferindu-i echilibru, liniște, încredere pentru a face față presiunilor inerente ale meseriei. „Lorena mi-a schimbat felul în care văd viața. Am trecut prin multe împreună, prin situații fascinante, dar și dificile. Alături de ea, nu mă plictisesc niciodată. Pot să stau cu ea cinci ore, zece ore, să mergem oriunde în lume și să ne simțim bine și să râdem mult. În lumea fotbalului, vorbim mereu despre jucători, antrenori, manageri. Dar persoana de lângă noi e la fel de importantă. Fără aceasta, nu am avea forța de a evolua și de a fi constanți”, dezvăluia Arteta într-un articol pentru BBC. Un nou model de leadership Povestea lui Mikel Arteta este lecția că transformările adevărate încep cu o viziune clară și având curajul de a rămâne fidel ei, indiferent de obstacole. Pentru Arteta, succesul nu se măsoară doar în victorii, puncte și trofee. El luptă și pentru ceva mai profund: să redea Arsenalului imaginea de „fortăreață invincibilă”, care îi face pe adversari să se înfioare când pășesc pe „Emirates”. Sezonul actual este șansa de a trece de la „proiect” la dominație, momentul în care băieții deveniți bărbați sub îndrumarea lui Arteta pot rămâne în istoria clubului. Vom vedea cu toții dacă visul acestui basc încăpățânat va putea deveni realitate. Lupta pentru Coroană a început, iar în ochii lui Mikel Arteta nu se citește doar ambiția, ci soarta unui întreg regat fotbalistic, numit Arsenal Londra. După victoria de sâmbătă cu West Ham, 2-0, și eșecul celor de la Liverpool cu Chelsea, Arsenal și Arteta au urcat pe primul loc în Premier League. Au trecut numai 7 etape, dar toți fanii „tunarilor” au început să viseze cu ochii deschiși.



Cariera de antrenor a lui Arteta - Antrenor secund la Manchester City între 1 iulie 2016 și 20 decembrie 2019 - Manager la Arsenal, din 22 decembrie 2019, până în prezent (contractul actual se încheoe pe 30 iunie 2027). Palmares ca antrenor: - două titluri de campion (2018 și 2019), o Cupă (2019) și o Supercupă a Angliei (2019) cu Manchester City, din postura de „secund al lui Pep Guardiola” - Cupa Angliei (2020) și de două ori câștigător al Supercupei Angliei (2020 și 2023), cu Arsenal Londra.



