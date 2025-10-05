Arsenal și West Ham s-au întâlnit în etapa a 7-a din Premier League. În direct pe VOYO, ”tunarii” s-au impus cu 2-0!



Arsenal continuă prestațiile bune din acest sezon, în care speră, în sfârșit, să se încoroneze campioană în Premier League. A bifat o victorie destul de lejeră cu West Ham, scor 2-0, partida fiind decisă încă din minutul 67.



Trupa din capitala Angliei a marcat câte un gol pe repriză, prima reușită fiind trecută în contul lui Declan Rice, în minutul 38. Avea să fie 1-0 scorul la pauză pentru Arsenal, un avantaj deloc liniștitor după prima parte, dar lucrurile au fost clare din minutul 67.



Arsenal – West Ham, scor 2-0! Partida a fost live pe VOYO



Bukayo Saka a marcat de la 11 metri și a stabilit scorul final, dar nu au fost toate bune în tabăra echipei din Londra. Din păcate pentru formația pregătită de Arteta, s-a accidentat Martin Odegaard în prima repriză, în minutul 30, când a fost înlocuit, și rămâne de văzut cât va fi indisponibil pentru Arsenal.

Arsenal l-a achiziționat pe Martin Odegaard în august 2021 pentru 35 milioane de euro de la Real Madrid, moment în care cota fotbalistului pe piața transferurilor era de 40 milioane de euro.

De când se află la Arsenal, Odegaard a bifat 205 apariții, a reușit să marcheze 41 de goluri și să paseze decisiv în 40 de situații. Arteta trebuie să vadă rapid ce va face, pe cine îl va înlocui pe Odeegard, care are o problemă la umăr.

Oricum, antrenorul lui Arsenal a vrut să remarcate și anumite părți pozitive după victoria cu West Ham, printre care și statisticile fabuloase ale lui Saka.

Odegaard s-a accidentat! Reacția lui Arteta

Are șapte meciuri și trei goluri în acest sezon, iar în total, de când a ajuns la Londra, a adunat 270 de apariții la echipa mare, 73 de goluri și 71 de pase decisive.

”(N.r. – Despre Saka) Când te uiți la acele cifre, peste 200 de meciuri, zeci de goluri marcate și zeci de pase decisive, este incredibil! Vârsta lui (n.r. – 24 de ani), ceea ce face, felul în care o face, îl fac cu adevărat impresionant. Acesta este genul de jucător de care avem nevoie pentru a realiza ceea ce ne dorim.

(N.r. – Despre accidentarea lui Odegaard) Vom găsi soluții, dar evident căpitanul nostru este un jucător care ne oferă o dimensiune complet diferită prin lucrurile pe care le poate face, mai ales în atac”, a spus Arteta.

Arsenal are cinci victorii, o remiză și o înfrângere în șapte partide de Premier League, cu 14 goluri marcate și numai trei primite!

