Pe lângă problemele cu fanii lui Dinamo Kiev cauzate de distribuirea unor mesaje pro-ruse, Vladislav Blănuță nu reușește să aibă un impact pozitiv nici pe teren. Atacantul a strâns până acum 5 meciuri (două ca titular) și nu a avut vreo contribuție notabilă.

Blănuță dezamăgește după primele meciuri la Dinamo Kiev



Myron Markevych (74 de ani), fostul selecționer al Ucrainei, spune că nu vede nimic pozitiv în cazul lui Blănuță, însă susține că atacantul ar trebui să mai beneficieze de timp.



"Nu văd absolut nimic la acest român Blănuță, sincer să fiu. Nu știu, poate la un moment dat va reuși ceva. În cazul celorlalți jucători sosiți recent, fundașul central Thiare a arătat bine, dar timpul ne va demonstra nivelul său real. În ceea ce îl privește pe nigerianul Ogundana, e prea devreme să îl caracterizăm.



Vom putea stabili mai bine valoarea acestor jucători după ce Dinamo Kiev va juca cu Șahtior Donețk sau cu Fiorentina, în cupele europene", a spus Markevych, potrivit sport.ua.

După un meci în Cupa Ucrainei și trei în campionat, Blănuță a debutat și în Conference League. Atacantul a fost introdus pe finalul partidei cu Crystal Palace, pierdută de Dinamo Kiev, scor 0-2.

Vladislav Blănuță, protejat de Igor Surkis: "E însoțit de bodyguarzi în Kiev"

Cumpărat de la FC U Craiova pentru 2 milioane de euro, Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev la începutul lunii septembrie. Imediat după transfer, fanii echipei din Ucraina au descoperit că atacantul român născut în Republica Moldova a distribuit pe rețelele sociale mai multe clipuri pro Rusia.

Blănuță și-a prezentat scuzele, iar Dinamo Kiev a transmis ferm că va miza în continuare pe fotbalist. Totuși, fanii echipei nu au putut digera această situație: la unul dintre meciuri au afișat un banner cu mesajul "Blănuță este diavolul", iar la o altă partidă au aruncat cu ouă în direcția fostului atacant de la FC U Craiova.



După toate incidentele în care Blănuță a fost implicat, Dinamo Kiev a decis se implice și mai mult. Președintele Igor Surkis a angajat bodyguarzi care să îl protejeze pe fotbalist atunci când merge pe străzile din Kiev, susține jurnalistul ucrainean Viktor Vatsko, care precizează că este o măsură fără precedent a clubului.



"I-aș mai da timp lui Blănuță pentru că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere mental. Surkis îl protejează foarte serios și nu-mi amintesc ca Dinamo Kiev să își fi protejat vreun fotbalist într-un asemenea fel. Am înțeles că Blănuță merge prin Kiev însoțit de bodyguarzi.



În ceea ce privește fotbalul, Blănuță nu a arătat nimic în meciul cu Karpaty. Nu a fost periculos, nu a arătat deloc clasa, letalitatea sau tehnica unui atacant. Dar poate este doar o formă de moment", a spus Viktor Vatsko, potrivit sport.ua.

