Meci de gală în etapa a șaptea din Ligue 1! Partida poate fi urmărită live video pe VOYO, dar și live text pe Sport.ro.



Gazdele trec printr-o perioadă dificilă, cu două înfrângeri consecutive și doar trei goluri marcate pe teren propriu în acest sezon. Lille încearcă să rupă seria și să revină în formă, după victoria din Europa League cu Roma (1-0).



Lille - PSG, de la 21:45



PSG vine cu moral ridicat după succesul cu Barcelona în Champions League (2-1) și cu Auxerre în campionat (2-0). Parizienii au una dintre cele mai solide defensive din Ligue 1, cu patru meciuri fără gol primit.



În ultimele dueluri directe, PSG a câștigat trei dintre ultimele patru partide și pornește ca favorită, în timp ce Lille speră să profite de teren propriu.

