PORTRET | Dan, The Man: respectat și adulat la Chelsea. 5 ani de glorie și un "cadou" pentru englezi

Caramavrov scrie despre perioada petrecută de Dan Petrescu în fotbalul britanic și, mai ales, despre cei 5 ani în care a jucat pentru „Albaștri” Dan, The Man i-au zis englezii după ce românul își făcuse deja vechime în Premier League, și mai ales la Chelsea, unde a jucat între 1995 și 2000. Scriitorul Paul Dutton menționează în cartea sa „Chelsea: A 100-Year History” că Dan Petrescu era un jucător metronomic (pagina 178), un fel de ceas elvețian. Doar că era român. Pentru sprinturile sale de pe partea dreaptă, i se putea spune chiar The Swiss Express, pentru că, la cum mergeau și merg trenurile in România, nu l-am fi putut supranumi The Romanian Express.

Era un tip serios, muncitor, foarte constant de la joc la joc, care alerga în jur de 11-12 kilometri per meci și care făcea naveta între Apărare și Atac cu o eficiență extraordinară pentru un fundaș dreapta de meserie: 23 de goluri marcate și 20 de pase decisive în 208 partide jucate pentru Chelsea în toate competițiile. Dar, ce-i drept, SuperDan a fost folosit de multe ori și ca mijlocaș dreapta. De exemplu, în campania câștigătoare din Cupa Cupelor 1997-1998, a început ca fundaș în turul I, contra celor de la Slovan Bratislava, și a continuat apoi, inclusiv în finală (1-0 cu Stuttgart), ca mijlocaș.



Dan Petrescu | "Echivalentul uman al ceasului de la Greenwich"

„Constanța lui Dan este visul oricărui antrenor. Este echivalentul uman al ceasului de la Greenwich.” - am găsit caracterizarea asta în programul oficial al meciului Chelsea – Arsenal, din 2008, și cred că îl descrie cel mai bine.

În anii 80-90, Chelsea nu era nici pe departe la nivelul de acum. O echipă modestă, fără mari aspirații și fără mari vedete. Întâmplător sau nu, ascensiunea spre glorie a început aproape în același timp cu venirea lui Dan Petrescu, în 1995, Până atunci, „albaștrii” mai câștigaseră câte ceva cu zeci de ani în urmă: campionatul în 1955, Supercupa Angliei în 1956, FA Cup în 1970 și Cupa Cupelor în 1971.

În cei 5 ani în care a fost prezent și românul, clubul londonez a obținut trei trofee: Cupa Angliei în 1997, Cupa Ligii Angliei și Cupa Cupelor, ambele în 1998, pentru ca apoi, după anul 2000, să cucerească 5 tiluri în Premier League (2005, 2006, 2010, 2015 și 2017) și două trofee Champions League (2012 și 2021)! Dan Petrescu | Recorduri

Dan Petrescu a debutat în Anglia la Sheffield, pe 20 august 1994, contra lui Tottenham, când a și marcat într-un 3-4 de poveste (la învingători a debutat și Ilie Dumitrescu, titular și el atunci, dar fără să marcheze). De asemenea, Dan a fost primul fotbalist din afara Regatului Unit care a bifat peste 100 de apariții în tricoul lui Chelsea. În 2015, The Daily Mail a ales cel mai bun 11 din istoria lui Chelsea. În dreapta apărării a fost inclus Dan Petrescu. Iată cum arată echipa creionată de jurnaliștii britanici: Petr Cech - Dan Petrescu, Ricardo Carvalho, John Terry, Ashley Cole - Dennis Wise, Claude Makelele, Frank Lampard, Eden Hazard - Gianfranco Zola, Didier Drogba.



SuperDan a jucat în Anglia pentru: Sheffield Wednesday (1994-1995): 41 de meciuri / 4 goluri / o pasă de gol

Chelsea (1995-2000): 208 meciuri / 23 goluri / 20 assisturi

Bradford City (2000-2001): 19 meciuri / 1 gol

Southampton (2001-2002): 11 meciuri / 2 goluri

Juca în Anglia, dar i-a răpus pe englezi!

De pomină rămâne golul înscris de Dan Petrescu pentru naționala României împotriva Angliei la Campionatul Mondial din 1998. Era meciul 2 din faza grupelor, ambele echipe aveau câte 3 puncte după prima etapă (România învinsese Columbia cu 1-0, iar Anglia trecuse de Tunisia cu 2-0). Viorel Moldovan a deschis scorul în minutul 54, iar Owen a egalat în minutul 79. Meciul se ducea spre un 1-1 care avantaja ambele echipe. Dar ai noștri vor mai mult!

În minutul 90, Dorinel Munteanu îl vede pe Dan Petrescu la marginea careului mare, pe post de vârf de atac (!), îl lansează în adâncime, fundașul nostru dreapta preia în careu, în spate cu Graeme Le Saux, prietenul său de la Chelsea, îi pune un pic antebrațul în față acestuia și înscrie pe sub David Seaman, 2-1! România se califica în optimi după numai două confruntări, Anglia depindea de ultimul duel, în care întâlnea Columbia!

Pe banca reprezentativei engleze, Glenn Hoddle, cel care îl adusese pe Dan Petrescu la Chelsea! Antrenorul l-a așteptat după meci la autocar și l-a felicitat. Românul își amintește: „Autocarul nostru trebuia să plece, el l-a oprit, mie îmi era ruşine, a venit, m-a pupat, m-a felicitat și a zis că ne vedem. Am zis „Sorry, this is football”. Mi s-a făcut aşa pielea... Normal că mi-a părut bine că am bătut, am dat gol, dar i-am dat celui care mă iubea foarte mult şi care mă transferase la Chelsea!”, povestea ulterior actualul antrenor al celor de la CFR Cluj.

Deși le este acum multora antipatic, Dan Petrescu a fost una din cele mai proeminente figuri din fotbalul românesc în anii 90. 5 ani la Chelsea, câștigarea Cupei Cupelor cu această echipă, golul contra Angliei de la Mondialul din 1998, 8 ani în Premier League – vor rămâne probabil neegalate vreodată în istoria acestui sport în România.

Dan, The Man. Un mare jucător care a marcat istoria lui Chelsea și care a rămas în memoria iubitorilor de fotbal din Anglia.

