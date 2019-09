SURPRIZA TOTALA | Ar fi o TRADARE INIMAGINABILA! Antrenorul care vrea o salveze pe United: "E un job de vis!" A scris istorie pentru rivali

Arsene Wenger nu a mai antrenat din 2018 cand a parasit-o pe Arsenal, dar nu s-a ferit sa recunoasca in repetate randuri ca isi doreste sa antreneze din nou.

Manchester United trece printr-o perioada mai putin buna si postul lui Solskjaer se clatina serios. Au fost vehiculate mai multe nume in ultima perioada printre care Jose Mourinho sau Mauricio Pochettino.

Ultima bomba vine insa de la fostul mare manager al lui Arsenal. Arsene Wenger a pregatit-o pe Arsenal timp de 22 de ani fiind un antrenor emblema pentru "tunari", dar recent a declarat ca ar fi un vis sa ii antreneze pe Manchester United.

"Manchester United este un vis pentru orice antrenor. Cel putin, pentru orice antrenor care are curaj si incredere. Da, au nevoie in opinia mea de patru jucatori de clasa. Dar in afara acestor jucatori, vad o echipa capabila sa concureze. Nu sunt asa departe cum ii vede lumea", a spus Wenger pentru Fox Sports Asia.

"Echipa nu are nevoie de un nou model de joc. Este o echipa si are nevoie sa fie antrenata si imbunatatita. Cum am spus, patru jucatori si se pot bate pentru absolut orice", a mai spus Wenger.

In momentul in care a fost intrebat daca este interesat de postul de antrenor la Manchester United, Wenger a uimit cu raspunsul sau:

"Cum am mai spus, este un vis sa o antrenezi pe Manchester United. Pentru orice antrenor. Am incredere, am curaj...si da, aveti dreptate, am idei", a incheiat fostul manager al lui Arsenal Londra.

Arsene Wenger este singurul antrenor din istoria Premier League care a reusit sa castige titlul neinvins in sezonul 2003/2004 alaturi de "tunari".

Ar fi o adeverata lovitura pentru Manchester United daca ar reusi sa il aduca pe Arsene Wenger. Managerul are o experienta in Premier League de peste 20 de ani si a pus bazele fotbalului modern. Wenger are in palmares cu Arsenal trei titluri de campion, sapte Cupe si sapte Super Cupe ale Angliei.