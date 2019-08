Surpriza uriasa! AS Roma ia un fundas de la Manchester United! Solskjaer face curatenie pe Old Trafford

Manchester United a mai trimis un jucator in Italia dupa Alexis Sanchez.

Fundasul Chris Smalling va fi imprumutat de AS Roma pentru un sezon pentru 3 milioane de euro, anunta Sky Sports. Italienii nu vor avea clauza de cumparare, insa Manchester United il va ceda definitiv pe Olimpico pentru 35 de milioane de euro, daca englezul va impresiona in acest sezon.

Jucatorul si-a dat acordul, urmeaza ca cele doua cluburi sa efectueze formalitatile.

Tot azi, Alexis Sanchez a ajuns in Italia pentru a finaliza imprumutul de 5 milioane de euro la Inter Milano, acolo unde United l-a cedat defitnivi si pe Romelu Lukaku.



Ole Gunnar Solskjaer face curatenie la Manchester United

Fara sa cumpere prea multi jucatori in aceasta vara, Ole Gunnar Solskjaer face curentie pe Old Trafford in conditiile in care nu va mai putea sa cumpere jucatori pana in ianuarie. Venirea lui Harry Maguire pentru 89 de milioane euro l-a scos pe Smalling din planurile sale, astfel ca acum e nevoit sa-l trimita la alta echipa.

Solskjaer are in plan sa promoveze mai multi jucatori tineri, crescuti de club, dupa ce transferurile pe bani grei au esuat in ultimii ani. United nu are un inceput bun de campionat, cu o victorie, un egal si o infrangere in etapa a treia pe teren propriu cu Crystal Palace, 1-2.