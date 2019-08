Cristiano Ronaldo despre seara in care i-a UIMIT pe cei de la Manchester United: "Alex Ferguson a venit dupa meci in vestiar dupa mine"

Cristiano Ronaldo a ajuns la Manchester United in urma unui meci amical cu Sporting din vara lui 2003.

Ladislau Boloni era antrenor la Sporting Lisabona in 2003, cand a decis sa-l introduca pe tanarul de 18 ani Cristiano Ronaldo intr-un amical de gala cu Manchester United.

Pe 6 august 2003, Sporting o invingea pe United cu 3-1 inaintea debutului de sezon, dar pustiul teribil care nu a marcat s-a afirmat si l-a impins pe Sir Alex Ferguson sa-l transfere imediat. Cristiano Ronaldo a uimit cu driblingurile sale si chiar fundasii lui United au fost cei care s-au dus la Sir Alex Ferguson si i-aus spus sa-l transfere.

Ronaldo avea 18 ani atunci si stia ca trebuie sa dea totul in acel meci ca sa impresioneze.

Cristiano Ronaldo, inaintea meciului cu Manchester United: Am avut emotii mari!

"Era primul meci pe noul stadion al lui Sporting. Imi aduc aminte perfect, parca s-a intamplat ieri. Eram fericit. Urma sa joc cu una din cele mai mari echipe din lume, iar meciul a fost spectaculos.

Le-am spus prietenilor mei de la academia lui Sporting ca o sa joc impotriva lui Manchester United si ca sunt putin emotionat. Emotiile sunt parte din viata de fotbalist, in meciurile mari. Sunt mereu emotionat pentru ca vreau sa joc bine tot timpul si sa dau totul pentru ca echipa mea sa castige, iar emotiile fac mereu parte din asta. Dar cand esti emotionat si concentrat, lucrurile merg de obicei bine.

Eram motivat, eram fericit si stiam ca daca o sa joc bine o sa atrag atentia nu doar lui Manchester United, dar si pentru alte cluburi mari pentru ca eram monitorizat.

Stiam ca sunt multe echipe care vin sa ma urmareasca. Meciul a fost foarte bun pentru mine. Am incercat sa iau orice provocare ca pe un test. Acum mai putin, dar cand eram tanar aveam mereu provocari imense. Cu maturitate reusesti sa te controlezi mai bine, dar atunci stiam ca e un pas important pentru cariera mea.

Erau multe cluburi interesate de mine la acea vreme, dar eram cu picioarele pe pamant si stiam ca viitorul meu va fi in fotbal. Stiam ca voi fi profesionist, iar viata mea se va desfasura in jurul fotbalului.

Meciul cu Manchester United a fost despre bucuria mea de a juca si de a ma simti bine pe teren, jucam cu o echipa uriasa si am dat totul, am facut un joc excelent si lucrurile au mers bine.

Nu ma gandeam la ce urmeaza, m-am gandit doar la moment si la bucuria de a juca fotbal", a povestit Ronaldo celor de la DAZN.

Sir Alex Ferguson a venit in vestiar dupa Ronaldo!

Ronaldo i-a uimit pe cei de la Manchester United cu driblingurile sale, iar Sir Alex Ferguson l-a cautat la vestiare imediat dupa meci.

"E adevarat ca Manchester se interesa de mine inainte de meci. Meciul a fost doar cireasa de pe tort. Am jucat bine, am stralucit in acel meci si am trezit si mai mult interes. Imediat dupa meci, imi amintesc ca s-a terminat, iar directorul sportiv al lui Sporting a venit in vestiar si m-a chemat. Afara era Ferguson si voia sa vorbeasca cu mine. Am iesit din vestiar si am intrat cu el in celalalt vestiar, impreuna cu un translator. Mi-a zis ca e interesat, am vorbit si eram evident foarte fericit. Stiam ca toata lumea de acolo ma vrea, a fost un moment emotionant pentru mine", a spus Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a jucat la Manchester United intre 2003 si 2009, perioada in care a cucerit Balonul de Aur, Champions League si trei titluri de campion al Angliei.

In 2009, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai scump jucator din istorie prin transferul de la Manchester United la Real Madrid pentru 94 de milioane de euro.