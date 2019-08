Noul sezon de Premier League a inceput cu un meci de gala! SHOW TOTAL oferit de Liverpool: echipa lui Klopp nu a avut mila de Norwich

Liverpool nu a avut mila de nou-promovata Norwich. Jucatorii lui Klopp au deschis noul sezon de Premier League cu un meci de gala si au castigat cu 4-1.

Liverpool a scapat de orice emotii inca din prima repriza. Hanley a marcat primul gol al noului sezon de Premier League, in minutul 7, dar a fost in proprie poarta. Salah a majorat diferenta pentru Liverpool in minutul 19, Van Dijk a inscris si el 10 minute mai tarziu, iar Origi a dus scorul la 4-0 in minutul 42. In repriza a doua, minutul 64 mai exact, Pukki a marcat unicul gol al oaspetilor de la Norwich.

Pentru Liverpool a fost al doilea meci din noua stagiune. Echipa lui Klopp a jucat si in Supercupa Angliei, meci pierdut in fata lui Manchester City la penalty-uri. Pentru Liverpool urmeaza o noua Supercupa, cea a Europei, contra lui Chelsea.

Alexander Arnold, jucatorul care a pasat decisiv la golul lui Origi, este primul fotbalist din ultimele patru sezoane de Premier League care reuseste cel putin un assist in cinci meciuri consecutive de campionat. Ultimul care reusise asa ceva a fost Ozil, in 2015, iar in intreaga istorie a Premier League sunt doar 8 jucatori care se pot lauda cu o asemenea statistica.