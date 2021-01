Surpriza mondiala! Cu cine negociaza acum Ozil dupa ce Arsenal i-a zis ca NU mai are nevoie de el

Mesut Ozil (32 ani) este foarte aproape sa plece de la Arsenal dupa 7 ani si jumatate!

Mijlocasul ofensiv nu a mai jucat un meci oficial din martie, iar sefii lui Arsenal i-au transmis ca nu mai este nevoie de el la club. Astfel, fostul star al lui Real Madrid a inceput negocierile cu alte cluburi.

Conform football.london, Ozil ar negocia mutarea in MLS. Echipa pentru care ar urma sa joace neamtul de origine turca ar fi DC United.

Ozil nu a fost inscris de 'tunari' in turul Premier League, iar in ultimele saptamani s-a antrenat separat de echipa.

Campion mondial cu Germania in 2014, Mesut Ozil s-a transferat de la Real Madrid la Arsenal in 2013, in schimbul sumei de 47 de milioane de euro. Mijlocasul a jucat 254 de meciuri in tricoul 'tunarilor', a inscris 44 de goluri si a oferit 77 de assisturi.

Alaturi de Arsenal, Ozil a castigat de 4 ori Cupa Angliei si de doua ori Supercupa Angliei. In perioada petrecuta la Real Madrid, neamtul a castiga titlul in La Liga, Cupa si Supercupa Spaniei.