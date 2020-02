Mesut Ozil, amenintat cu moartea in fata casei! "Au spus se duc peste mama lui, apoi il vor ucide." Cine sunt barbatii care l-au terorizat pe starul lui Arsenal

Mesut Ozil a trecut prin clipe de cosmar.

Ozil a avut numai probleme de la incidentul in care doua persoane au incercat sa-i fure masina. Atunci Saed Kolasinac, un coleg de la Arsenal, a intervenit si a reusit sa-i alunge pe cei doi hoti, care aveau si un cutit asupra lor.

Un agent de securitate al lui Ozil dezvaluie ca pe 8 august 2019, doi indivizi au venit la casa lui Mesut Ozil din Londra si i-au aruncat cuvinte grele fotbalistului in limba turca:

"Vorbeau in turca, au spus ca vor merge la mama lui Mesut acasa si apoi se vor intoarce in 5 minute, iar daca securitatea nu va pleca ne vor omora si pe noi si pe Mesut Ozil. Am inceput sa-i urmarim, ne-am enervat din cauza ca Mesut Ozil fusese atacat cu 2 sau trei saptamani in urma de ceilalti doi indivizi si era ingrijorat, iar noi nu voiam sa se repete situatia de atunci", a spus Sarah Gabay, potrivit The Sun.

Cei doi indivizi care l-au amenintat in acea seara pe Ozil au fost identificati ca fiind Salaman Ekinci si Ferhat Ercun. Procesul este inca in desfasurare.