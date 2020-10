Cariera lui Mesut Ozil la Arsenal s-a incheiat! Mijlocasul german a fost lasat in afara lotului in Premier League

Este foarte probabil ca fotbalistul german sa nu mai evolueze in nicio partida de Premier League pentru echipa antrenata de Mikel Arteta. Asta pentru ca, dupa cum informeaza ESPN, mijlocasul de 32 de ani nu a fost inclus pe lista de 25 de fotbalisti care vor lua parte la meciurile din campionat.

Mesut Ozil could have played his last game for Arsenal after he was left out of the club’s 25-man Premier League squad, sources have told @JamesOlley. pic.twitter.com/ezKpRFr8wf