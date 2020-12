Mesut Ozil scapa de chinul ARSENAL! Cel mai bine platit jucator al 'tunarilor' a inceput deja negocierile: la ce SUPER ECHIPA poate ajunge in ianuarie

Ozil nu a mai evoluat de pe 10 iunie, de la un Arsenal-Brentford, scor 2-3. Mijlocasul este cel mai bine platit jucator din lotul lui Arsenal, castigand nu mai putin de 18,2 milioane de lire sterline. Ozil a fost anuntat in urma cu cateva luni de catre Mikel Arteta ca nu face parte din planurile sale, iar mijlocasul este pregatit sa plece.

Fenerbahce il doreste pe mijlocasul german, dar Ozil nu are de ganda sa plece in aceasta iarna, iar o mutare s-ar putea realiza abia in iarna, conform publicatiei Bild. Potrivit sursei, jucatorul s-ar fi intalnit in Londra cu patronul echipei ca sa discute termenii unei mutari.

Mesut Ozil s-a transferat in 2013 la Arsenal, iar de atunci a reusit sa inscrie de 33 de ori in 185 de partide. Mijlocasul a castigat alaturi de "tunari" patru Cupe ale Angliei si doua Supercupe.

Arsenal midfielder Mesut Ozil has held a secret meeting with Fenerbahce bosses, according to Bild ???????? The 32-year-old is unlikely to leave in January so any move would have to happen in the summer ???? pic.twitter.com/X45QIoJPsA