Ozil, FURIOS dupa ce Arteta l-a lasat in afara lotului: "Sunt foarte dezamagit. Nu voi lasa sa se termine asa!" Promisiunea facuta de mijlocasul german fanilor lui Arsenal

Fotbalistul care nu a mai jucat un meci oficial din martie mai are inca un an de contract cu echipa de pe Emirates.

Intr-o postare pe Twitter, jucatorul adus de Arsenal in 2013 de la Real Madrid in schimbul sumei de 47 de milioane de euro si-a aratat dezamagirea fata de aceasta decizie a managerului Arteta.

"Este un mesaj greu de scris fanilor lui Arsenal pentru care am jucat in ultimii ani. Sunt intr-adevar foarte dezamagit de faptul ca nu am fost inclus in lotul de Premier League pentru urmatoarea perioada. Odata cu semnarea noului contract in 2018, mi-am aratat loialitatea si apartenenta la clubul pe care il iubesc, Arsenal, si ma intristeaza ca aceastea nu au fost reciproce. Asa cum tocmai am aflat, loialitatea este greu de intalnit in zilele noastre. Am incercat intotdeauna sa raman pozitiv de la o saptamana la alta cu gandul ca poate exista o sansa sa ma intorc in echipa. De asta am tacut pana acum.

Inainte de pauza provocata de coronavirus eram cu adevarat fericit cu modul in care ne descurcam cu noul antrenor Mikel Arteta- eram pe o panta ascendenta si as spune ca evolutiile mele erau la un nivel bun. Dar de atunci lucrurile s-au schimbat, iar eu nu am mai fost lasat sa joc pentru Arsenal.

Ce altceva as mai putea spune? Inca simt Londra precum casa mea, in continuare am multi prieteni buni in echipa si in continuare simt ca am o conexiune stransa cu fanii clubului. Orice s-ar intampla, voi continua sa lupt pentru sansa mea si nu voi lasa ca al 8-lea meu sezon la Arsenal sa se termine asa.

Va pot promite ca aceasta decizie dura pentru mine nu imi va schimba mentalitatea- voi continua sa ma antrenez cat de bine pot si pe cat posibil imi voi face vocea auzita impotriva nedreptatilor", a scris Ozil.

Mesut Ozil nu va putea evolua pentru Arsenal in meciurile de Premier League cel putin pana in ianuarie, cand lista oficiala va putea fi modificata.

In urma cu doua saptamani, germanul a fost lasat de Arteta si in afara lotului pentru Europa League.