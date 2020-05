Starurile din Premier League se tin de CONTROVERSE! Jucatorul lui Arsenal, surprins in timp ce ar inhala substante halucinogene

Pe internet cicula o filmare in care un star al lui Arsenal apare in timp ce ar inhala substante halucinogene dintr-un balon.

Alexandre Lacazette este in centrul ultimului scandal din Premier League, dupa ce au aparut imagini cu el in timp ce ar inhala substante halucinogene dintr-un balon, la doar 18 luni dupa ce a fost avertizat de catre club pentru acelasi lucru.

In filmarea aparuta pe Daily Star, atacantul lui Arsenal s-a filmat singur acasa, cu muzica pe fundal si un balon in gura din care inhala usor, apoi se relaxeaza pe canapea, in timp ce ochii i se inchid.

Alaturi de filmarea pe care a trimis-o prietenilor sai saptamana aceasta, Lacazette le-a scris un mesaj in care spune: "Acasa, relaxandu-ma si umfland baloane!".

In 2018, mai multi jucatori ai lui Arsenal, inclusiv Lacazette au fost surprinsi inhalang substante halucinogene intr-un club. Alaturi de el erau Guendouzi, Ozil si Aubameyang.

Jucatorii lui Arsenal inhalau gaz ilariant, care este folosit in cabinetele stomatologice pentru anestezii. In cantitati mari produce efecte halucinogene, euforice, insa abuzul ar putea avea urmari tragice, ducand chiar la deces.

