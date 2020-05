Ar putea fi schimbul verii! Se pregateste o afacere colosala intre Arsenal si Inter

Antonio Conte il doreste pe Aubameyang, iar clubul italian ar fi dispus sa il cedeze la schimb pe Mauro Icardi.

Pierre Emerick-Abameyang mai are un singur an de contract cu Arsenal. "Tunarii" ar putea fi obligati sa il vanda pentru a nu il pierde gratis, la fel cum s-a intamplat si cu transferul lui Aaron Ramsey la Juventus.

Tuttosport a scris ca in aceasta situatie, clubul din nordul Londrei ar putea accepta oferta lui Inter si ar face un schimb Aubameyang-Icardi.

Argentinianul nu se ragaseste in planurile de viitor ale lui Antonio Conte, iar clubul francez nu este hotarat sa il cumpere definitiv, chiar daca Icardi a avut un sezon bun la PSG.

Cei doi jucatori au avut cifre apropiate in acest sezon. Icardi a reusit 20 de goluri in 31 de meciuri, iar starul gabonez a reusit acelasi numar de goluri in 32 de aparitii.