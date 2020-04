Un fost jucator trecut pe la Arsenal a povestit prin ce a trecut la Bacau! "Credeti-ma, in Romania a fost un cosmar! A fost teribil"

Daniel Boateng a declarat pentru presa britanica ca Romania a fost o experiente pe care o vrea uitata.

Nu toti strainii care ajung sa joace la noi in tara lauda conditiile de aici. Fundasul in varsta de 27 de ani, crescut la academia lui Arsenal, a ajuns in februarie 2019 la Aerostar Bacau, unde a vrut sa dea un restart carierei. Englezul spune ca a trait un adevarat cosmar, el fiind socat de cum se desfasurau lucrurile in Romania.

"Credeti-ma, in Romania a fost un cosmar. A fost teribil. Aveam colegi care vorbeau frumos despre Romania, dar a fost un risc ce s-a dovedit nujustificat pe care mi l-am asumat.

Am ajuns într-un oras mic si, fara gluma, ne antrenam intr-o baza militara. Iarba pe care o aveau oamenii in gradinile lor era mai buna decat cea pe care ne antrenam noi", a spus Daniel Boateng, pentru Online Gooner.

Fotbalistul englez a jucat pentru echipe precum Arsenal, Hibernian, Oxford United sau Welling.