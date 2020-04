Mama ei de viata! :) Unai Emery spune ca a pierdut postul de antrenor la Arsenal din cauza IUBITEI! "M-a facut vrajitoare!" Cum s-au despartit cei doi

Unai Emery a fost antrenor la Arsenal in perioada iulie 2018 - noiembrie 2019.

Tehnicianul de 48 de ani a sosit la Arsenal in vara lui 2018 pentru a-l succeda pe Arsene Wenger, marea legenda a "tunarilor".

Emery nu a reusit sa stea pe banca lui Arsenal decat 78 de meciuri, iar apoi a fost demis. Antrenorul spaniol a gasit rapid motivul esecului de pe Emirates: iubita sa, Sacha Wright. Emery i-a reprosat acesteia ca este "o vrajitoare" si din cauza ei a avut numai ghinioane, spune fata de 35 de ani, potrivit The Sun.

Tanara a intrerupt relatia cu spaniolul in luna septembrie, apoi cei doi s-au impacat in decembrie. Relatia lor nu a mai durat mult, iar reprosurile lui Unai au inceput sa vina:

"Am avut incredere in Unai si am crezut cu adevarat ca ne vom casatori si vom avea copii impreuna intr-o zi.

Am crezut ca este un domn si un barbat adevarat de familie. Dar pana la urma mi-am dat seama ca nu este pregatit pentru o relatie serioasa.

Totul a inceput cand a dat vina pe mine pentru ca a fost demis de la Arsenal. Mi-a spus ca sunt o vrajitoare alba, deoarece ii adusesem atat de mult ghinion. El a spus: 'Din ziua in care ne-am despartit am inceput sa pierdem.' Mi-a spus ca era atat de stresat incat mintea lui nu mai era la locul potrivit dupa ce ne-am separat", a spus Sacha, potrivit The Sun.

Unai Emery este triplu castigator al Europa League cu Sevilia, inainte sa faca pasul la PSG, in 2016. Cu formatia de pe Parc des Princes a reusit sa castige 2 titluri de campion, o Cupa si o Super Cupa a Frantei.

In 2018 a fost numit antrenor principal la Arsenal, unde nu a reusit sa castige niciun trofeu. Singura reusita pe banca "tunarilor" a fost finala Europa League din 2019.