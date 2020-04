"Cand te uiti la el, parca il vezi pe Fabregas!" Romanul de care Arsenal e INDRAGOSTITA! Anunt urias in Anglia

Un fotbalist roman le-a acaparat privirle englezilor prin evolutiile sale de la echipa U18 a lui Arsenal.

Englezii de la tacticalbench.com au facut o scurta analiza a talentelor din academia lui Arsenal. Printre jucatorii care pot face in viitorul apropiat pasul la echipa mare se afla si romanul Catalin Cirjan.

Mijlocasul de 17 ani a evoluat in 19 meciuri pentru Arsenal U18 in acest sezon si a reusit trei goluri si trei pase decisive.

"Mijlocasul roman de 17 ani s-a alaturat echipei Arsenal inainte de inceperea sezonului 2019-2020. El a facut un pas mare din Liga a 3-a a Romaniei de la Viitorul Domnesti pentru a ajunge la Arsenal U18. A fost in probe la clubul din nordul Londrei in sezonul precedent, dupa care i s-a oferit o bursa pentru echipa de tineret.

Cirjan a avut 19 aparitii cu echipa U18 in acest sezon, jucand in mare parte rolul de mijlocas ofenziv. El are o buna intelegere a jocului completata cu o viziune pentru a gasi pasa potrivita. Se bazeaza pe viteza si abilitatea de a pasa din prima pentru a-si pune in valoare coechipierii.

Azeez si Cirjan au combinat frumos din punct de vedere estetic in atacurile echipei. La inceputul acestui sezon, impotriva lui Chelsea 18, cei doi au produs un spectacol minunat de fotbal ofensiv.

Cirjan are abilitatile si atributele potrivite pentru a reusi in rolul de numar 10. Este inca destul de devreme in cariera lui, dar tanarul este pe calea cea buna. Cel mai probabil, va fi promovat la U23 pentru sezonul 2020-2021, care ar prezenta un adevarat test pentru Cirjan In afara de Emile Smith Rowe, el este de departe cel mai bun talentat din mijlocul ofensiv al tinerilor 'tunari'. In decembrie 2019, a semnat primul sau contract profesionist cu clubul. Cand te uiti la Cirjan parca il vezi pe Cesc Fabregas. Fii cu ochii pe Cirjan pentru ca are ce trebuie pentru a ajunge sus", au scris cei de la tacticalbench.com.

Catalin Ionut Cirjan are sansa de a impresiona in tricoul lui Arsenal, dupa ce in trecut pe la echipa "tunarilor" a trecut si Vlad Dragomir, care nu a fost pastrat. Dragomir a fost adus de Arsenal in 2015, insa in august 2018 a plecat la Perugia, in Serie B, sub forma de jucator liber.

Arsenal este renumita pentru promovarea tinerilor de perspectiva din academie, iar Maitland Niles, Reiss Nelson, Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe sau Bukayo Saka sunt doar cativa dintre jucatorii "tunarilor" care au facut pasul din academia la echipa mare in ultimii ani.