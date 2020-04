Arsenal a dat lovitura in plina pandemie! "Tunarii" au rezolvat primul transfer al verii! Cine va veni sub comanda lui Arteta

Arsenal a rezolvat primul transfer al verii.

Chiar daca a fost infectat cu COVID-19, antrenorul lui Arsenal s-a recuperat si a facut tactica pentru urmatoarea perioada de mercato. "Tunarii" s-ar fi inteles cu mijlocasul defensiv al celor de la Atletico Madrid, Thomas Partey, iar anuntul a fost facut chiar de tatal jucatorului.

"Mi-am sunat fiul dupa ce am auzit zvonurile si mi-a confirmat ca sunt adevarate. Arsenal are foarte multi suporteri in Ghana. Voi fi fericit daca ajunge acolo", a declarat Jacob Partey intr-un interviu.

Partey mai are contract cu Atletico pana in 2023, iar echipa antrenata de Simeone ar vrea sa ii propuna o noua intelegere. Madrilenii nu vor sa scape asa usor de fotbalistul care a ajuns la Atletico in 2013, mai ales ca este cotat la 40 de milioane de euro, pe transfermarkt.com

Tweet Arsenal Citeste si: