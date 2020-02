Si-a gasit Pogba destinatia? Un club gigant ofera 2 super jucatori in schimbul francezului

Pogba e ca si plecat de la United.

Dupa ce a primit acordul sa plece de la echipa lui Solskjaer, fotbalistul a fost curtat de echipe importante din Europa.



Juventus e gata sa ii ofere la schimb pe Aaron Ramsey si pe Adrien Rabiot pentru a il readuce pe mijlocasul francez, anunta Gazzeta dello Sport. Ambii fotbalisti oferiti la schimb au ajuns la gruparea italiana vara trecuta, dar niciunul nu a reusit sa il impresioneze pe Maurizio Sarri.

Barcelona si Real Madrid mai sunt interesate de Pogba, dar confrom presei din Italia, fotbalistul prefera o revenire la Juventus.

Fotbalistul a evoluat in doar 8 meciuri pentru clubul englez in acest sezon, din cauza unei accidentari la genunchi. Pogba se afla sub contract cu United pana in 2021.