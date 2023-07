Aaron Ramsey și-a reziliat contractul cu Nice și revine acasă!

Clubul OGC Nice a anunţat sâmbătă că a reziliat contractul mijlocaşului galez Aaron Ramsey, de comun acord cu jucătorul, care a semnat cu formaţia galeză Cardiff.

Aaron Ramsey (32 de ani) se desparte de OGC Nice după numai un an de la sosirea sa la Nisa. Mijlocaşul care a venit de la Glasgow Rangers, a evoluat în 34 de meciuri pentru OGC Nice, în toate competiţiile, marcând un singur gol.

Internaţionalul galez (81 de selecţii şi 20 de goluri marcate) a decis însă, de comun acord cu conducerea clubului francez, să îşi rezilieze contractul.

"E un sentiment incredibil să revin acasă, chiar dacă mă simt de parcă n-aș fi plecat niciodată de aici. Oriunde am fost, acest club a fost mereu parte din mine, iar acum abia aștept să îmbrac din nou tricoul albastru.

Ce mă face și mai fericit este că și fiul meu a semnat cu academia lui Cardiff în aceeași zi, așa că este un moment special pentru amândoi", a scris Aaron Ramsey, pe contul său de Twitter.

