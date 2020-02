Anuntul momentului in Anglia! Pogba si-a anuntat coechipierii ca vrea sa plece de la Manchester United! Unde vrea sa mearga

Jucatorul celor de la Manchester United, Paul Pogba, si-a anuntat colegii ca vrea sa plece de la echipa la finalul sezonului. Dupa ce trupa lui Solskjaer l-a achizitionat pe portughezul Bruno Fernandes, cei de la Manchester Evening News sustin ca fotbalistul francez le-ar fi transmis colegilor sai ca vrea sa plece pe Old Trafford la finalul sezonului.

Dupa ce Pogba le-a transmis coechipierilor sai acest mesaj, acestia au reactionat si nu vor sa il lase sa plece de sub comanda lui Solskjaer. Cluburile care au incercat sa il transfere pe Pogba in perioada de transferuri de vara trecuta sunt Real Madrid si Juventus, iar daca in cele din urma Pogba va pleca, este foarte posibil sa aleaga una dintre cele doua destinatii.

