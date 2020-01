"Nu stiu cine este Pogba!" Il vrea cu ORICE pret, dar NU il recunoaste! :) Florentino Perez a UIMIT cu declaratia asta

Real Madrid a castigat Supercupa Spaniei in fata lui Atletico Madrid, 4-1, dupa loviturile de departajare.

Real Madrid a inceput anul cu primul trofeu castigat si ameninta sa nu se opreasca aici. Echipa lui Zinedine Zidane, care la inceputul sezonului avea o forma destul de slaba, si-a regasit ritmul si pare sa puna in pericol orice titlu pentru care se lupta.

Madrilenii au castigat Supercupa la loviturile de departajare, insa jucatorul meciului a fost declarat Fede Valverde, care nu a incheiat finala pe terenul de joc, deoarece a fost eliminat in urma unei intrari la Alvaro Morata, din postura de ultim aparator.

Presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a vorbit despre evolutia lui Fede Valverde, care este cosiderat unul dintre cei mai buni jucatori ai generatiei sale, castigandu-si postul de titular in echipa lui Zidane.

"Va fi una dintre stelele mari ale lui Real Madrid in anii urmatori", a declarat Florentino Perez, la finalul meciului cu Atletico Madrid.

Insa, momentul culminant al interviului a fost in momentul in care un reporter il intreaba pe Perez despre Paul Pogba, fotbalist pe care Real Madrid il are ca obiectiv. Raspunsul presedintelui a uimit pe toata lumea: "Nu il cunosc pe Paul Pogba", a declarat Florentino Perez, apoi a zambit si a plecat.