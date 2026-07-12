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Arsenal este favorită în cursa din această vară pentru transferul mijlocașului ofensiv al echipei Aston Villa, Morgan Rogers (23 de ani).

Arsenal, în pole-position în cursa pentru Morgan Rogers

La rândul lor, Manchester United, Chelsea și Liverpool sunt înscrise în lupta pentru semnarea lui Rogers, notează caughtoffside.com.

Chiar dacă Arsenal are prim-planul pentru a-l transfera pe Morgan Rogers, negocierile nu vor fi deloc ușoare nici pentru „tunari”.

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Campioana Angliei trebuie să plătească peste 130.000.000 de lire sterline, mai mult decât 152.542.000 de euro, pentru mijlocașul ofensiv, potrivit sursei citate.

Aston Villa nu este dispusă să renunțe deloc ușor la cel mai important fotbalist al ei. Ținând cont de acest aspect, Arsenal urmează să le trimită o ofertă oficială șefilor „Leilor” pentru Morgan Rogers.

Dacă Arsenal va fi dispusă să achite suma cerută de Aston Villa, Morgan Rogers va deveni cel mai scump transfer realizat în Premier League. Recordul este deținut de Alexander Isak, cumpărat de Liverpool de la Newcastle în vara anului trecut pentru 145.000.000 de euro.