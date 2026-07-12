Dinamo l-a transferat pe fiul lui Angelo Alistar! Pe ce poziție evoluează tânărul de 17 ani

Erling Haaland (25 de ani) a criticat arbitrajul din partida Norvegia - Anglia 1-2 din sferturile de finală ale CM 2026. Partida a fost condusă la centru de francezul Clement Turpin (44 de ani).

Erling Haaland, reacție tranșantă după Norvegia - Anglia 1-2

Haaland a afirmat că toate deciziile din fazele 50/50 au fost îndreptate împotriva Norvegiei. El a reclamat, în mod deosebit, golul anulat lui Torbjorn Heggem din minutul 55 după intervenția VAR. Norvegienii ar fi putut reveni în avantaj, făcând 2-1 pe tabelă.

„Simt că e greu, ca să fiu complet sincer. Am simțit că meritam mai mult. În același timp, am fost la un pas să învingem Anglia. Am un sentiment de gol în stomac, dar, în același timp, sunt mândru că am jucat un sfert de finală împotriva Angliei și că le-am dat o replică pe măsură. Sunt sentimente destul de împărțite.

Haaland: „Am reușit să ducem meciul în direcția dorită de noi”

Sunt momente mici care decid meciurile la Cupa Mondială. Împotriva Braziliei am reușit să întoarcem lucrurile în favoarea noastră. În acest meci, fazele de 50/50 au fost împotriva noastră. Atunci devine dificil. Anglia este o echipă bună.

Am reușit să ducem meciul în direcția dorită de noi. Martin Odegaard controlează jocul. Îl aducem pe făgașul nostru. Marcăm, iar apoi golul este anulat pentru că îl împing la pământ pe Elliot Anderson așa cum sunt și eu împins în absolut fiecare duel. E destul de frustrant, ca să fiu complet sincer”, a declarat Erling Haaland, potrivit tv2.no.

Golgheterul Norvegiei a marcat șapte goluri în cinci meciuri la Cupa Mondială. În total, Erling Haaland a înscris de 62 de ori în 55 de selecții pentru naționala sa.