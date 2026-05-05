Arsenal - Atletico Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Aflăm prima finalistă din Champions League

Partida Arsenal - Atletico Madrid, din returul semifinalei Champions League, va avea loc marți, 5 mai, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

De cealaltă parte, Atletico Madrid se situează pe poziția a 4-a, la 25 de puncte de liderul Barcelona. Echipa lui Diego Simeone vine după victoria cu 2-0 în fața lui Valencia.

Meciul din tur, care s-a jucat al Madrid, pe „Wanda Metropolitano” s-a încheiat 1-1, iar marcatorii au fist Viktor Gyokeres și Julian Alvarez, ambii au înscris din lovitură de la 11 metri.

Explicațiile lui Simeone! De a decis Atletico să schimbe hotelul înaintea returului cu Arsenal

„Ne descurcăm mai bine decât în octombrie și am schimbat hotelul pentru că acesta este mai ieftin. Avem nevoie de liniște, nu de pasivitate”, a spus argentinianul.

Diego Simeone a subliniat la conferința de presă premergătoare meciului cu Arsenal că echipa sa are nevoie de concentrare maximă înaintea fluierului de start, respingând ideea că decizia ar fi influențată de factori externi.

„Noi, antrenorii, ne gândim la ce s-ar putea întâmpla, dar la final totul depinde de jucători. Trebuie să ne gestionăm emoțiile și să jucăm cât mai bine. Nu este pasivitate, este liniște – și de asta avem nevoie într-un astfel de meci”, a transmis antrenorul lui Atletico.

Chestionat cu privire la tactica pe care o va aborda, sud-americanul a recunoscut că și-ar dori ca echipa sa să repete jocul bun din repriza secundă a turului de la Madrid, dar știe că londonezii vor replica puternic.

„Dacă ar fi atât de ușor, ar fi foarte bine. Dacă jucăm bine, vom avea mai multe șanse pentru a câștiga meciul. Vom încerca să ne folosim de avantajele noastre, așa cum va face și Arsenal”, a zis antrenorul.