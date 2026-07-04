Aston Villa îl are în lot pe Morgan Rogers (23 de ani), unul dintre cei mai promițători tineri din Premier League, eșalonul de elită al Angliei, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

El este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, dar se vehiculează faptul că ”orășenii” cer 150 de milioane pentru transferul său. Arsenal l-ar avea pe listă pe englezul născut la Halesowen.

Clubul cere 150.000.000 de € pentru transferul său, iar fotbalistul a reacționat: ”Nici nu merit atât!”

În privința sumei uriașe vehiculate, Morgan Rogers, internațional englez cu 18 selecții și un gol în tricoul naționalei, consideră că s-au ridicat pretenții financiare mult prea mari pentru serviciile sale.

”Nici nu cred că merit atât!”, a spus Morgan Rogers, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano. ”E frumos să auzi asta de la oameni, dar nu las să mă afecteze zgomotul de afară”, a mai spus fotbalistul.