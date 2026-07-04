Clubul cere 150.000.000 de € pentru transferul său, iar fotbalistul a reacționat: ”Nici nu merit atât!”

Clubul cere 150.000.000 de € pentru transferul său, iar fotbalistul a reacționat: ”Nici nu merit atât!” Premier League
SPORT.RO
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Transferurile au ajuns să se concretizeze pe sume alarmant de mari!

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Morgan RogersAston VillaPremier LeagueVoyoArsenal
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Aston Villa îl are în lot pe Morgan Rogers (23 de ani), unul dintre cei mai promițători tineri din Premier League, eșalonul de elită al Angliei, care se vede în exclusivitate pe VOYO. 

El este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, dar se vehiculează faptul că ”orășenii” cer 150 de milioane pentru transferul său. Arsenal l-ar avea pe listă pe englezul născut la Halesowen.

Clubul cere 150.000.000 de € pentru transferul său, iar fotbalistul a reacționat: ”Nici nu merit atât!”

În privința sumei uriașe vehiculate, Morgan Rogers, internațional englez cu 18 selecții și un gol în tricoul naționalei, consideră că s-au ridicat pretenții financiare mult prea mari pentru serviciile sale.

”Nici nu cred că merit atât!”, a spus Morgan Rogers, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano. ”E frumos să auzi asta de la oameni, dar nu las să mă afecteze zgomotul de afară”, a mai spus fotbalistul.

Cifrele lui Morgan Rogers

  • Aston Villa: 125 meciuri jucate, 31 goluri înscrise, 29 pase decisive
  • Middlesbrough: 33 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • West Brom U18: 32 meciuri jucate, 14 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • Lincoln City: 28 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 2 pase decisive
  • Manchester City U21: 25 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Blackpool: 22 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă
  • Bournemouth: 17 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
  • West Brom U23: 13 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Manchester City U18: 6 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • West Brom: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
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