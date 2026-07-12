Putin dă o lovitură de proporții! Rușii își trec în cont o victorie colosală în fața occidentalilor

Putin dă o lovitură de proporții! Rușii își trec în cont o victorie colosală în fața occidentalilor Stiri
SPORT.RO
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Comitetul Olimpic Internațional se implică direct pentru a ajuta sportivii ruși să obțină vizele necesare. Decizia apare după anularea restricțiilor impuse anterior Moscovei.

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RusiaCIOComitetul Olimpic International
Din articol

Potrivit sport.ru, Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a anunțat că intenționează să acorde asistență reprezentanților Rusiei pentru obținerea documentelor de călătorie necesare prezenței la competițiile globale. Instituția colaborează cu federațiile de profil pentru a rezolva rapid aceste chestiuni.

Recent, Estonia a pierdut dreptul de a organiza Campionatul European de tir cu aer comprimat, dar și Campionatul European de scrimă, din cauză că a refuzat accesul sportivilor din Rusia. În plus, pe 7 iulie, Comitetul Executiv al CIO a restabilit provizoriu statutul Comitetului Olimpic Rus și a anulat recomandările ce limitau participarea acestora la nivel internațional.

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Sprijin oficial pentru participarea internațională

Ca reacție la aceste demersuri, Ucraina urmează să se adreseze oficial forului olimpic, contestând direcția favorabilă rușilor. Între timp, reprezentanții CIO au explicat poziția fermă a instituției pe marginea acestui subiect sensibil.

„CIO colaborează în permanență cu federațiile internaționale, ajutând la rezolvarea problemelor practice care pot afecta participarea sportivilor la competițiile internaționale, inclusiv, dacă este necesar, problemele legate de vize. Deși decizia de eliberare a vizelor este de competența exclusivă a statelor individuale, CIO, în limitele competențelor sale, sprijină eforturile menite să asigure participarea sportivilor la sportul internațional acolo unde este posibil”, a transmis instituția, prin intermediul agenției RIA Novosti.

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