Putin dă o lovitură de proporții! Rușii își trec în cont o victorie colosală în fața occidentalilor

Potrivit sport.ru, Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a anunțat că intenționează să acorde asistență reprezentanților Rusiei pentru obținerea documentelor de călătorie necesare prezenței la competițiile globale. Instituția colaborează cu federațiile de profil pentru a rezolva rapid aceste chestiuni.

Recent, Estonia a pierdut dreptul de a organiza Campionatul European de tir cu aer comprimat, dar și Campionatul European de scrimă, din cauză că a refuzat accesul sportivilor din Rusia. În plus, pe 7 iulie, Comitetul Executiv al CIO a restabilit provizoriu statutul Comitetului Olimpic Rus și a anulat recomandările ce limitau participarea acestora la nivel internațional.