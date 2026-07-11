Refuzat de doi giganți din Europa, starul lui Manchester United poate semna tot în Premier League

Potrivit informațiilor din presa internațională, conducerea clubului Manchester United lucrează pentru a găsi o soluție în privința fotbalistului. Deși AS Roma și Napoli apreciază calitățile englezului și îl vor în lot, salariul său de aproximativ 8,4 milioane de euro pe sezon transformă transferul într-o operațiune dificilă. Salariul uriaș le-a făcut pe cele două echipe să facă un pas în spate pentru moment, căutând soluții mai puțin costisitoare.

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Tottenham a făcut cea mai concretă mișcare

Între timp, Tottenham este echipa care a făcut pași concreți pentru a-l transfera pe internaționalul englez și este considerată în acest moment principala favorită pentru a obține semnătura sa.

Totuși, negocierile se lovesc de un obstacol sportiv major. Atacantul își dorește cu orice preț să participe în Liga Campionilor în sezonul viitor, o performanță pe care formația londoneză nu o poate asigura. Această cerință poate încetini mutarea sa, fotbalistul preferând să aștepte oferte din partea unor cluburi care vor evolua în elita Europei.