Potrivit informațiilor din presa internațională, conducerea clubului Manchester United lucrează pentru a găsi o soluție în privința fotbalistului. Deși AS Roma și Napoli apreciază calitățile englezului și îl vor în lot, salariul său de aproximativ 8,4 milioane de euro pe sezon transformă transferul într-o operațiune dificilă. Salariul uriaș le-a făcut pe cele două echipe să facă un pas în spate pentru moment, căutând soluții mai puțin costisitoare.
Refuzat de doi giganți din Europa, starul lui Manchester United poate semna tot în Premier League
Atacantul Marcus Rashford o va părăsi definitiv pe Manchester United. După împrumutul la FC Barcelona, internaționalul englez în vârstă de 28 de ani a fost propus în Serie A.
Tottenham a făcut cea mai concretă mișcare
Între timp, Tottenham este echipa care a făcut pași concreți pentru a-l transfera pe internaționalul englez și este considerată în acest moment principala favorită pentru a obține semnătura sa.
Totuși, negocierile se lovesc de un obstacol sportiv major. Atacantul își dorește cu orice preț să participe în Liga Campionilor în sezonul viitor, o performanță pe care formația londoneză nu o poate asigura. Această cerință poate încetini mutarea sa, fotbalistul preferând să aștepte oferte din partea unor cluburi care vor evolua în elita Europei.
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