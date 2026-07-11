Jucătorul care i-a întors spatele lui Dan Șucu semnează în Premier League

Fotbalistul legitimat la Mjällby a decis să respingă oferta venită din partea clubului Genoa în ultimul moment, preferând un transfer în prima ligă din Anglia. Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio , care a oferit detalii pe platforma X, suedezul a ales proiectul celor de la Hull .

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Acord pentru patru sezoane

Jucătorul și clubul englez urmează să parafeze o înțelegere valabilă pentru următorii patru ani, existând așteptări ca cele două echipe să ajungă rapid la un consens pentru realizarea mutării.

Stroud a ajuns la Mjällby în anul 2023, fiind transferat de la Uddevalla. În perioada petrecută la actuala sa echipă, el a avut evoluții constante, reușind să înscrie 26 de goluri în cele 104 partide disputate.