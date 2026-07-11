Jucătorul care i-a întors spatele lui Dan Șucu semnează în Premier League

Fotbalistul legitimat la Mjällby a decis să respingă oferta venită din partea clubului Genoa în ultimul moment, preferând un transfer în prima ligă din Anglia. Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, care a oferit detalii pe platforma X, suedezul a ales proiectul celor de la Hull.
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Internaționalul suedez Elliot Stroud a refuzat o mutare în Italia, la Genoa, pe ultima sută de metri și este pe cale să semneze cu formația engleză Hull City.
Acord pentru patru sezoane
Jucătorul și clubul englez urmează să parafeze o înțelegere valabilă pentru următorii patru ani, existând așteptări ca cele două echipe să ajungă rapid la un consens pentru realizarea mutării.
Stroud a ajuns la Mjällby în anul 2023, fiind transferat de la Uddevalla. În perioada petrecută la actuala sa echipă, el a avut evoluții constante, reușind să înscrie 26 de goluri în cele 104 partide disputate.
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