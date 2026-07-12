OUT! Prinde transferul în Premier League după venirea lui Radu Drăgușin la Fiorentina

OUT! Prinde transferul în Premier League după venirea lui Radu Drăgușin la Fiorentina Serie A
SPORT.RO
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Radu Drăgușin a fost împrumutat de Tottenham la Fiorentina.

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radu dragusinpietro comuzzoBournemouthFiorentinaNiccolò Misul
Din articol

După cum Sport.ro anunța zilele trecute, unul dintre fundașii centrali ai formației viola este așteptat să plece în această vară.

Într-un interviu acordat pentru site-ul nostru, redactorul-șef al publicației LaViola.it, Niccolò Misul, explica faptul că venirea lui Drăgușin va schimba ierarhia din defensiva Fiorentinei.

„Este de așteptat să fie titular în noua echipă a lui Fabio Grosso. Este exact profilul de jucător de care Fiorentina avea nevoie după un sezon în care apărarea nu a avut constanță. În acest moment pare foarte probabil ca unul dintre Marin Pongračić sau Pietro Comuzzo să plece”, declara Niccolò Misul pentru Sport.ro.

Pietro Comuzzo, dorit în Premier League

Dacă până acum Torino era principala echipă interesată de Pietro Comuzzo, fundașul italian a intrat și pe radarul unei formații din Premier League.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Bournemouth a cerut informații despre fundașul central în vârstă de 20 de ani, fără ca negocierile să fie demarate în acest moment.

Cotat la 18 milioane de euro de Transfermarkt, Comuzzo a adunat 91 de meciuri până acum pentru prima echipă a Fiorentinei și a marcat două goluri.

În total, italianul are 154 de apariții în toate competițiile și la toate nivelurile clubului viola, cele mai multe fiind în Serie A, unde a evoluat în 64 de partide.

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