OUT! Prinde transferul în Premier League după venirea lui Radu Drăgușin la Fiorentina

După cum Sport.ro anunța zilele trecute, unul dintre fundașii centrali ai formației viola este așteptat să plece în această vară.

Într-un interviu acordat pentru site-ul nostru, redactorul-șef al publicației LaViola.it, Niccolò Misul, explica faptul că venirea lui Drăgușin va schimba ierarhia din defensiva Fiorentinei.

„Este de așteptat să fie titular în noua echipă a lui Fabio Grosso. Este exact profilul de jucător de care Fiorentina avea nevoie după un sezon în care apărarea nu a avut constanță. În acest moment pare foarte probabil ca unul dintre Marin Pongračić sau Pietro Comuzzo să plece”, declara Niccolò Misul pentru Sport.ro.

Pietro Comuzzo, dorit în Premier League

Dacă până acum Torino era principala echipă interesată de Pietro Comuzzo, fundașul italian a intrat și pe radarul unei formații din Premier League.