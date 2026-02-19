Arsenal a remizat pe terenul lui Wolves, scor 2-2, într-un meci din runda 31 din Premier League pe care „tunarii” au disputat-o în avans.

Echipa lui Mikel Arteta a punctat prin Saka (5') și Hincapie (56'), în timp ce gazdele au marcat prin Bueno (61') și Edozie (90+4').

Saka are încredere că „tunarii” își pot reveni

Arsenal a fost egalat în ultimele minute de codașa din Premier League, iar „tunarii” au înregistrat două remize la rând în campionat, după cea cu Brentford, scor 1-1.

Liderul din Premier League poate avea emoții în acest moment, având în vedere că Manchester City se află la doar cinci puncte și are și un meci în minus.

Bukayo Saka a dat un răspuns plin de încredere și de maturitate în momentul în care a fost întrebat despre pasa proastă prin care trece Arsenal în acest moment.

„Presiune? Nu mă gândesc la toate astea. Cred doar că trebuie să revenim la nivelul nostru.

Să facem lucrurile de bază corect. Avem mai mult decât suficientă calitate în această echipă ca să câștigăm meciuri, mai ales pe acelea în care am pierdut puncte în ultima vreme.”, a spus Bukayo Saka, după remiza de pe terenul lui Wolves.

Arsenal se află pe primul loc în Premier League și are 58 de puncte după 27 de meciuri jucate.

