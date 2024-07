În minutul 24, Dani Carvajal și Bukayo Saka au fost implicați într-un duel la jumătatea terenului, în urma căruia arbitrul a dictat fault pentru britanici.

Fundașul spaniol nu a fost mulțumit de decizia centralului, considerând că englezul s-a văitat mai mult decât era cazul, motiv pentru care a făcut un gest de plângăcios.

Spania: Unai Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Olmo, Williams – Morata

Rezerve: Raya, Remiro, Nacho, Vivian, Merino, Joselu, Ferran Torres, Grimaldo, Alex Baena, Zubimendi, Oyarzabal, Jesus Navas, Fermin Lopez

Selecționer: Luis de la Fuente

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guehi – Saka, Mainoo, Rice, Shaw – Foden, Kane, Bellingham

Rezerve: Ramsdale, Henderson, Alexander-Arnold, Trippier, Konsa, Dunk, Gallagher, Toney, Gordon, Watkins, Bowen, Eze, Gomez, Palmer, Wharton

Selecționer: Gareth Southgate

Dani Carvajal after being called for a foul on Bukayo Saka. pic.twitter.com/O185PH8BBF