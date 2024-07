"E ca Arjen Robben! Unul dintre cei mai buni din lume". Alan Shearer a găsit starul de la EURO 2024

Bukayo Saka, fotbalist contestat de englezi după finala cu Italia de la precedentul EURO, când a ratat și un penalty la loviturile de departajare, a fost ieri cel mai bun om al sfertului de finală cu Elveția.

Extrema dreaptă din naționala lui Southgate a marcat în timpul regulamentar, dar a dat dovadă de stăpânire de sine și la loviturile de departajare, când a transformat cu precizie, fără șanse pentru Sommer.

În min. 75, Ndoye a centrat printre picioarele lui Konsa, mingea a fost deviată de Stones, iar Embolo a împins-o în plasă, deschizând scorul.

Anglia a egalat aproape imediat, prin Saka (80), cu un şut la colţul lung din marginea careului, care l-a surprins pe Sommer.

Alan Shearer, fostul căpitan al Angliei, a vorbit în termeni laudativi despre Saka și l-a comparat cu olandezul Arjen Robben.

"Este ca Arjen Robben. Știi că vine în interior, dar nu-l poți opri pentru că este atât de rapid. Este una dintre cele mai bune extreme din lume.

Saka a contribuit din nou la salvarea Angliei”, a spus fostul căpitan al Angliei Alan Shearer, care a adăugat: „Jucătorii mari fac diferența în momentele importante”.

Anglia va întâlni Olanda în semifinalele EURO.

