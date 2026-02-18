Portarul spaniol al lui Arsenal Londra, David Raya, a recunoscut că lupta pentru titlul în Premier League rămâne deschisă, în ciuda faptului că echipa sa are un avans de patru puncte faţă de Manchester City în fruntea clasamentului, cu douăsprezece meciuri rămase, scrie EFE.

"Totul se joacă. Nu ne putem gândi prea mult la viitor. Trebuie să luăm lucrurile de la un meci la altul. Dacă priveşti prea departe, pierzi din vedere prezentul", a declarat internaţionalul spaniol pentru Sky Sports.

David Raya rămâne rezervat, chiar dacă Arsenal e lider în Premier League

Raya a subliniat că echipa trebuie să evolueze "fără frică" pentru a pune capăt "secetei" de 22 de ani din Premier League, după ce a fost aproape de victorie în ultimele două sezoane, şi pentru a câştiga primul trofeu din 2020.

"De aceea jucăm fotbal şi de aceea suntem la acest club: pentru a câştiga titluri şi a-i face fericiţi pe fani.

Încrederea şi bucuria sunt cele mai importante lucruri în acest sport. Dacă joci cu frică, nu poţi performa. Nu te vei bucura de moment şi nu vei fi tu însuţi", a declarat el.

După ce a avansat în runda a cincea a Cupei Angliei, echipa lui Mikel Arteta conduce în Premier League şi şi-ar putea mări avantajul faţă de Manchester City la şapte puncte dacă o învinge miercuri pe Wolverhampton Wanderers, ultima clasată.

Portarul, care s-a alăturat clubului în 2023, după perioade petrecute la Brentford şi Blackburn Rovers, a subliniat atmosfera din vestiar ca fiind unul dintre punctele forte ale echipei.

"Suntem cu toţii foarte uniţi. Suntem prieteni şi coechipieri în acelaşi timp. Asta face totul mai uşor, pe teren şi în afara lui. Este ceva special pentru că nu există grupuri şi ne înţelegem cu toţii", a explicat el. "Banca tehnică a creat această mentalitate. Să avem aceste obiective comune şi să ne gândim la ce ar însemna să avem un sezon istoric este incredibil", a concluzionat el, potrivit Agerpres.