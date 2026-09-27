Rodri, contrazis după ce i-a luat apărarea lui Manchester City: „Este șocant! Au ales să trișeze”

Rodri, contrazis după ce i-a luat apărarea lui Manchester City: „Este șocant! Au ales să trișeze” Premier League
SPORT.RO
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Roy Keane a comentat declarația făcută de Rodri despre situația complicată de la Manchester City.

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Manchester City a fost găsită vinovată pentru 114 din cele 115 de capete de acuzare în ceea ce privește fairplay-ul financiar.

Cu siguranță această veste vine ca un „ciocan” peste Enzo Maresca și elevii săi, care au început ca din tun campionatul cu cinci din cinci victorii și care se află pe primul loc în Premier League.

Rodri le-a luat apărarea „cetățenilor”, dar Roy Keane a intervenit: „Era şi timpul

La finalul meciului dintre Spania și Anglia din Nations League, câștigat de Campioana Mondială cu 3-2, Rodri a fost întrebat despre situația tensionată de la Manchester City.

Fostul jucător al „cetățenilor” a luat apărarea fostului său club, punând accent pe performanța sportivă reușită de jucători și de staff, care nu poate fi pătată de cele 114 capete de acuzare pentru care Manchester City a fost găsită vinovată.

„Nimeni nu ne poate răpi ceea ce am realizat. Nu este ceva ce se poate cumpăra cu bani, ci este rodul eforturilor şi al solidarităţii constante”, a spus Rodri, după meciul cu Anglia.

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Rodri a ajuns la Barcelona / Foto IMAGO
Rodri a ajuns la Barcelona / Foto IMAGO
Rodri a ajuns la Barcelona / Foto IMAGO
Rodri a ajuns la Barcelona / Foto IMAGO
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Roy Keane a comentat ce a spus Rodri, dar și decizia luată în cazul lui Manchester City și a recunoscut că nu este de acord cu mijlocașul Barcelonei.

Fostul jucător al lui Manchester United consideră că rivala ar trebui să suporte consecințele având în vedere numărul mare de capete de acuzare pentru care a fost găsită vinovată.

„Era şi timpul. Este evident că această situaţie durează de mult timp. Nu sunt de acord cu declaraţiile lui Rodri pe această temă. A fost alegerea clubului: ei au ales să trişeze.

Indiferent de titlurile pe care le-au câştigat în ultimii ani, merită să fie sancţionaţi. Este greu de spus unde începe şi unde se termină totul, dar au trişat. Au fost găsiţi vinovaţi şi acum trebuie să suporte consecinţele. Este şocant să-i vedem recunoscuţi vinovaţi pentru un număr atât de mare de capete de acuzare”, a spus Roy Keane, la ITV.

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