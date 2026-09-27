Rodri, contrazis după ce i-a luat apărarea lui Manchester City: „Este șocant! Au ales să trișeze”

Manchester City a fost găsită vinovată pentru 114 din cele 115 de capete de acuzare în ceea ce privește fairplay-ul financiar.

Cu siguranță această veste vine ca un „ciocan” peste Enzo Maresca și elevii săi, care au început ca din tun campionatul cu cinci din cinci victorii și care se află pe primul loc în Premier League.

Rodri le-a luat apărarea „cetățenilor”, dar Roy Keane a intervenit: „Era şi timpul”

La finalul meciului dintre Spania și Anglia din Nations League, câștigat de Campioana Mondială cu 3-2, Rodri a fost întrebat despre situația tensionată de la Manchester City.

Fostul jucător al „cetățenilor” a luat apărarea fostului său club, punând accent pe performanța sportivă reușită de jucători și de staff, care nu poate fi pătată de cele 114 capete de acuzare pentru care Manchester City a fost găsită vinovată.

„Nimeni nu ne poate răpi ceea ce am realizat. Nu este ceva ce se poate cumpăra cu bani, ci este rodul eforturilor şi al solidarităţii constante”, a spus Rodri, după meciul cu Anglia.