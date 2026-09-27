GALERIE FOTO „Toți bărbații îți dau inimioare!” Jaqueline Cristian a aprins imaginația fanilor după ultima apariție

„Toți bărbații îți dau inimioare!” Jaqueline Cristian a aprins imaginația fanilor după ultima apariție Tenis
SPORT.RO
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Jaqueline Cristian a impresionat, ca de fiecare dată, prin ultima apariție.

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Jaqueline Cristian este, fără doar și poate, una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din România din ultimul deceniu. Aflată într-o pauză, sportiva a impresionat prin ultima sa apariție.

Jaqueline Cristian a aprins imaginația fanilor după ultima apariție

Sportiva nu a mai evoluat din 29 iunie, de când a fost eliminată de Iva Jovic la Wimbledon. Aflată într-o perioadă de recuperare, Jaqueline Cristian este destul de activă în mediul online.

„Draculina” a publicat o fotografie într-o ținută elegantă, asortată excelent cu o pereche de pantofi negri și o geantă de brand. Descrierea a fost pe măsură: „Îmbrăcată de parcă aveam ceva important de făcut. Și chiar aveam”.

În urma postării, fanii nu au ezitat să comenteze. „Toți bărbații îți dau inimioare”, „Elegantă și sexy” sau „Întotdeauna am spus că poți deveni manechin” sunt doar câteva dintre textele lăsate la fotografie.

Jaqueline Cristian a luat o pauză de la tenis

Jaqueline Cristian s-a retras înaintea turneului WTA de la Iași, iar ulterior a suferit o intervenție chirurgicală. Deși a revenit la antrenamente și recuperarea evoluează bine, românca a ales să nu forțeze revenirea și să își concentreze întreaga atenție asupra pregătirii pentru 2027.

„Am învățat că revenirile nu se întâmplă întotdeauna în termenul dorit.

Recuperarea mea merge bine și fac progrese în fiecare zi, dar am avut și câteva eșecuri pe parcurs. După ce m-am gândit mult la asta, am decis să-mi închei sezonul aici și să-i dau corpului meu timpul necesar pentru a se recupera complet.

Desigur, mi-aș dori să pot fi din nou acolo, în competiții. Dar acum, cel mai inteligent lucru pe care îl pot face este să am răbdare, să am încredere în proces și să-mi concentrez toată energia pe reconstrucție.

Nu sunt interesată să mă grăbesc să revin. Vreau să revin pregătită. Mai puternică, mai înfometată și mai bună decât înainte. Așa că, deocamdată, mă întorc la muncă. Construiesc în liniște spre 2027.

Acesta nu este sfârșitul sezonului meu așa cum mi l-am imaginat, dar poate este începutul unei reveniri și mai bune. Ne vedem anul viitor”, a fost mesajul lui Jaqueline Cristian, postat pe pagina sa de socializare.

Cristian va ieși din top 50 WTA

Ultimul meci disputat de Jaqueline Cristian a fost la Wimbledon, pe 29 iunie, când a pierdut în fața Iva Jovic, scor 6-7 (1), 0-6. Românca nu a mai evoluat de atunci într-un meci oficial.

În clasamentul live, Cristian ocupă în prezent locul 53, cu 1.051 de puncte, iar la finalul sezonului va rămâne cu aproximativ 870 de puncte. Astfel, ieșirea din top 50 WTA este inevitabilă.

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