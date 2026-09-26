Potrivit The Athletic, cluburile din Premier League iau în considerare iniţierea unor acţiuni în justiţie. Mai multe echipe au apelat la avocaţi pentru a analiza posibilitatea de a depune plângeri în vederea obţinerii de despăgubiri.

Pentru a-şi apăra cauza, acestea ar invoca prejudiciul sportiv şi financiar (premii în bani, sponsori etc.) legat de necalificarea în lucrativa Ligă a Campionilor, ca urmare a încălcărilor comise de Manchester City.

În luna iunie, clubul Everton a fost obligat să plătească 35,1 milioane de lire (aproximativ 40 de milioane de euro) clubului Burnley, după ce a încălcat regulamentul în sezonul 2021-2022.

Cluburile din campionatul englez au fost informate că ar putea solicita despăgubiri în cazul în care Manchester City va fi găsit vinovat de încălcarea regulamentului financiar. Acestea ar avea în vedere iniţierea unei acţiuni colective. Cu toate acestea, o acţiune în justiţie nu va putea fi iniţiată decât după finalizarea definitivă a procedurii. Or, această procedură este încă în curs. Nu a fost stabilită încă nicio sancţiune, iar clubul din Manchester ar urma să facă apel împotriva deciziei. Într-o primă reacţie oficială vineri, un purtător de cuvânt al echipei Citizens s-a limitat la a reaminti că poziţia lor rămâne neschimbată.

„Procedura Premier League este încă în curs, existând elemente importante care trebuie finalizate şi care fac obiectul unei confidenţialităţi stricte. În acest sens, poziţia clubului Manchester City FC rămâne în conformitate cu comunicatul emis de club în februarie 2023. Clubul a respectat cu sârguinţă procedura legală timp de opt ani, plecând de la premisa că membrii conducerii Premier League vor acţiona ca un organism de reglementare independent, imparţial şi echitabil, ferit de orice influenţă partizană”, a continuat acesta.

Gruparea Manchester City a fost găsită vinovată de aproape toate acuzaţiile legate de încălcarea regulilor financiare ale Premier League, 114 la număr. Sancţiunile nu au fost încă decise, dar se aşteaptă ca echipa condusă de Enzo Maresca să facă apel.

Suspectat că a eludat regulile financiare impuse de Premier League, clubul de pe Etihad Stadium a fost găsit vinovat în 114 din cele 115 capete de acuzare, a relatat vineri The Athletic.

Premier League a acuzat direct conducerea grupării de pe Etihad Stadium că nu a furnizat informaţii financiare exacte şi detalii despre plăţile efectuate către jucători şi antrenori, precum şi încălcări ale reglementărilor UEFA privind Fair Play-ul Financiar şi ale regulilor de profitabilitate şi sustenabilitate ale ligii. Manchester City a negat în mod constant aceste acuzaţii.

Deşi clubul a fost găsit vinovat, sancţiunile nu au fost încă decise şi se aşteaptă ca Manchester City să facă apel. Conform regulamentului Premier League, sancţiunile variază de la simple avertismente şi amenzi până la deduceri de puncte şi chiar excluderea din campionat. În cazul deducerilor de puncte, acestea ar putea fi aplicate în momentul luării deciziei sau retroactiv: prin urmare, City ar putea fi deposedată de o parte din titlurile câştigate.

De la sosirea lui Sheikh Mansour şi a grupării Abu Dhabi United în 2008, Manchester City a cucerit opt ​​titluri în Premier League, patru Cupe ale Angliei, şapte Cupe ale Ligii şi un titlu în Liga Campionilor.

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