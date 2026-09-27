Lituania și Azerbaidjan au încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat la Kaunas, în Grupa N din Liga D a UEFA Nations League. Gazdele au deschis scorul rapid, însă nu au reușit să păstreze avantajul până la final.

Armandas Kucys a transformat un penalty în minutul 9, dar Azerbaidjan a reacționat imediat și a egalat cinci minute mai târziu, prin Mahir Emreli.

Gertmonas, rezervă neutilizată. Calal Huseynov a prins un minut

Edvinas Gertmonas, fostul portar al Universității Cluj și actual jucător al lui Servette, a fost rezervă pentru Lituania și nu a intrat pe teren.

Calal Huseynov, fundașul celor de la Petrolul Ploiești, a fost și el rezervă pentru Azerbaidjan. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a intrat în minutul 90+3, în locul lui Abdulakh Khaybulaev, și a evoluat un minut.