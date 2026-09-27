Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB, rupe tăcerea: „Cel mai mare regret al meu!”

Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB, rupe tăcerea: „Cel mai mare regret al meu!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Dinu Todoran a transmis care este cel mai mare regret din carieră.

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Din articol

Dinu Todoran a fost un fotbalist important la nivelul primei ligi a României. În ciuda evoluțiilor sale pe teren, acesta este recunoscut, în principal, pentru perioada în care a antrenat-o pe FCSB.

Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB, rupe tăcerea

Mandatul său la FCSB a fost unul scurt, fiind tehnician doar în perioada mai 2021 - august 2021. În cea mai recentă apariție, Dinu Todoran a expus care este, de fapt, cel mai mare regret din carieră.

Acest lucru s-a produs în 2003, când a ales să rămână la Ploiești după fuziunea dintre Astra și Petrolul. Dinu Todoran susține că a avut mult de suferit după decizia luată la începutul secolului XXI.

„Cel mai mare regret al meu este acela când s-a făcut fuziunea. Regret că am acceptat să merg la acea fuziune. Chiar îmi pare rău.

Nu era Petrolul. Era o fuziune între Astra şi Petrolul, dar nu era Petrolul. Îmi pare rău, am avut de suferit din cauza asta", a spus Todoran, potrivit Orange Sport.

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CV-ul lui Dinu Todoran

Petrolul, Astra Ploiești, Farul Constanta, Unirea Urziceni, Victoria Brănești, FC Botoșani și FC Voluntari sunt echipele la care a evoluat, de-a lungul carierei ca jucător, Dinu Todoran.

Ca tehnician, fostul mijlocaș ofensiv a bifat experiențe la FC Voluntari, Slatina, FCSB, Petrolul II, ACSM Codlea și CS Tunari.

  • 7 meciuri s-a aflat Dinu Todoran pe banca FCSB, cu o medie de puncte de 1.57
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