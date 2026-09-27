Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB, rupe tăcerea: „Cel mai mare regret al meu!”

Dinu Todoran a fost un fotbalist important la nivelul primei ligi a României. În ciuda evoluțiilor sale pe teren, acesta este recunoscut, în principal, pentru perioada în care a antrenat-o pe FCSB.

Dinu Todoran, fostul antrenor de la FCSB, rupe tăcerea

Mandatul său la FCSB a fost unul scurt, fiind tehnician doar în perioada mai 2021 - august 2021. În cea mai recentă apariție, Dinu Todoran a expus care este, de fapt, cel mai mare regret din carieră.

Acest lucru s-a produs în 2003, când a ales să rămână la Ploiești după fuziunea dintre Astra și Petrolul. Dinu Todoran susține că a avut mult de suferit după decizia luată la începutul secolului XXI.

„Cel mai mare regret al meu este acela când s-a făcut fuziunea. Regret că am acceptat să merg la acea fuziune. Chiar îmi pare rău.

Nu era Petrolul. Era o fuziune între Astra şi Petrolul, dar nu era Petrolul. Îmi pare rău, am avut de suferit din cauza asta", a spus Todoran, potrivit Orange Sport.