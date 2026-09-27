„Vraja“ revenirii lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, la 25 de ani după primul său mandat, s-a dus. Pentru că, după amicalele dătătoare de speranță din iunie – 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor – a venit „dușul rece“ de la Stockholm. Înfrângerea cu Suedia, scor 1-2, în debutul tricolorilor în noua ediție din Nations League, a declanșat un val firesc de critici asupra primei reprezentative. Și, așa cum se întâmplă în astfel de cazuri, selecționerul a primit cele mai multe reproșuri.

Hagi riscă să ajungă lângă Edward Iordănescu

Pentru România, urmează al doilea meci din seria celor patru pe care le vom juca în septembrie și octombrie, în grupa a 4-a a Ligii B. Luni, de la ora 21:45, Ianis Hagi și compania vor primi vizita Bosniei pe „Arena Națională“, într-o partidă fără spectatori. Avem terenul suspendat de UEFA, din nou (!), din cauza huliganilor care își fac de cap pe stadioanele țării.

Meciul România – Bosnia are o miză aparte pentru selecționerul Gheorghe Hagi. Pe scurt, acesta e „condamnat“ să câștige această confruntare. Pentru că, în caz contrar, își va face intrarea pe o listă nedorită pe care acum e trecut un singur nume, cel al lui Edward Iordănescu.

În acest secol, naționala României a avut 11 selecționeri – Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă și Gheorghe Hagi a avut mai multe mandate. Dintre acești 11 tehnicieni, care s-au așezat pe banca primei reprezentative, unul singur a avut zero victorii după primele sale două meciuri oficiale: Edward Iordănescu.

La fel ca și Hagi, fiul „Generalului“ a debutat cu două partide de verificare: 0-1 cu Grecia și 2-2 cu Israel. Prin comparație, Hagi, în acest al doilea mandat, a câștigat, totuși, un amical, pe cel cu Țara Galilor pe Stadionul Steaua, în iunie.

Revenind la Edward Iordănescu, mandatul său de selecționer a continuat cu două înfrângeri în Nations League: 0-2 cu Muntenegru și 0-1 cu Bosnia. Abia la al 5-lea meci pe banca României, Edi și-a trecut în cont un succes, în etapa a 3-a a Ligii Națiunilor: 1-0 cu Finlanda.

Chiar și așa, Iordănescu jr rămâne singurul selecționer, în acest secol, care n-a bătut pe nimeni în primele sale două meciuri oficiale în funcție. E o bornă pe care vrea să o evite Hagi acum, obținând un succes în meciul România – Bosnia de luni.