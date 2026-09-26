Transfermarkt a actualizat pe 22 septembrie valorile de piață ale fotbaliștilor din SuperLiga, iar Meriton Korenica rămâne cel mai valoros jucător din lotul FCSB, chiar dacă a înregistrat o scădere a cotei.

Korenica este evaluat acum la 2,5 milioane de euro, cu 500.000 de euro mai puțin față de precedenta actualizare. Mijlocașul kosovar avea o cotă de 3 milioane de euro în momentul în care FCSB l-a transferat de la CFR Cluj, în schimbul a 600.000 de euro.

Fotbalistul de 29 de ani a avut până acum un start discret la FCSB. Korenica a jucat în trei partide și a marcat un gol.

Korenica, peste Târnovanu și Miculescu

După Korenica, cei mai valoroși jucători din lotul FCSB sunt Ștefan Târnovanu și David Miculescu, ambii cotați la 2,3 milioane de euro.

Denis Drăguș are o valoare de 2 milioane de euro, în timp ce Joyskim Dawa este evaluat la 1,8 milioane. Siyabonga Ngezana completează topul, cu o cotă de 1,7 milioane de euro.

Korenica a ajuns la FCSB după două sezoane la CFR Cluj. Înainte de formația din Gruia, kosovarul a mai evoluat la Manisa FK, FC Ballkani, FC Priștina și FC Liria.