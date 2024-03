Roy Keane îl mitraliază pe Erling Haaland: "Aproape ca un jucător de liga a patra!"

Deși este golgheterul din Premier League, cu 18 goluri reușite până acum, Haaland nu a reușit să iasă la rampă în ultimele două etape, când Manchester City a înfruntat chiar rivalele la titlu, Liverpool (1-1) și Arsenal (0-0).

După remiza de pe Etihad contra lui Arsenal, Roy Keane (52 de ani), fostul mare jucător al lui Manchester United, a spus că Erling Haaland arată în ultima vreme ca un jucător de liga a patra, referindu-se la implicarea generală în joc a norvegianului.

"Nivelul său general de joc este foarte slab. Nu numai astăzi, ci în general. În fața porții e cel mai bun din lume, dar jocul său în general este foarte slab pentru un jucător de calibrul lui. E aproape ca un jucător din League Two (n.r - liga a patra din Anglia). Trebuie să se îmbunătățească și o va face în următorii ani. Este un atacant extraordinar, e fantastic, dar trebuie să își îmbunătățească jocul general", a spus Roy Keane, la Sky, citat de The Telegraph.

După remiza de pe Etihad, Manchester City și Arsenal au ratat șansa de a urca pe primul loc, acolo unde se află acum Liverpool, cu 67 de puncte. "Cetățenii" sunt pe 3, cu 64 de puncte, în timp ce londonezii se află pe poziția secundă, cu 65 de puncte.

"He's almost like a League 2 player" ????

Roy Keane and Micah Richards were not impressed with Erling Haaland ???? pic.twitter.com/kbz0qNrTFQ