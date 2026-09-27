”Aveți un sfat pentru Stanciu?” Răspunsul lui Gică Hagi după ce mijlocașul a fost ofertat de FCSB și U Cluj

”Aveți un sfat pentru Stanciu?” Răspunsul lui Gică Hagi după ce mijlocașul a fost ofertat de FCSB și U Cluj Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sunt șanse mari ca Nicolae Stanciu să revină în fotbalul românesc din iarnă.

TAGS:
Gica HagiNicolae StanciuNationalaFCSBU Cluj
Din articol

În ultimele zile s-a vorbit despre faptul că mijlocașul negociază atât cu Universitatea Cluj, cât și cu FCSB.

Gică Hagi, întrebat despre viitorul lui Nicolae Stanciu

  • Nicolae stanciu 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu toate acestea, la conferința de presă premergătoare partidei cu Bosnia, Stanciu a refuzat să vorbească despre acest subiect și a transmis că Dalian Yingbo are prioritate atât timp cât se află sub contract cu clubul chinez.

Și Gică Hagi a fost întrebat despre situația lui Stanciu. ”Regele” a fost întrebat ce sfat i-ar oferi căpitanului echipei naționale în legătură cu viitorul său.

Nu mă interesează, nu fac asta, cu toate că vorbesc cu jucătorii personal, dar nu mă interesează și n-am venit la conferință să discut despre... că altfel mă făceam manager. Eu sunt manager tehnic pe partea tehnică, dar nu pe partea cealaltă.

Îmi place să fac toate schimbările, v-am zis la prima conferință că toți jucătorii sunt importanți, o să încerc să dau spațiu tuturor. Singurul lucru care stă în picioare este succesul.

Prima direcție care trebuie făcută e să câștigăm. Ne dăm seama unde suntem, ce mai avem de făcut, ce mai avem de îmbunătățit. În fotbal, totul durează o seară”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grindeanu și Simion, chemați să spună ce au vorbit cu ambasadoarea americană care sugera că SUA au dărâmat Guvernul Bolojan
Grindeanu și Simion, chemați să spună ce au vorbit cu ambasadoarea americană care sugera că SUA au dărâmat Guvernul Bolojan
ULTIMELE STIRI
El e câștigătorul Balonului de Aur! Omul care a prezis ultimii doi câștigători a dezvăluit deznodământul din acest an
El e câștigătorul Balonului de Aur! Omul care a prezis ultimii doi câștigători a dezvăluit deznodământul din acest an
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase
România - Bosnia, al doilea meci din Liga Națiunilor pentru echipa lui Gică Hagi (luni, 21:45). Ce au declarat selecționerul și Nicolae Stanciu
România - Bosnia, al doilea meci din Liga Națiunilor pentru echipa lui Gică Hagi (luni, 21:45). Ce au declarat selecționerul și Nicolae Stanciu
Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”
Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”
Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională: „Majoritatea încearcă experimente”
Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională: „Majoritatea încearcă experimente”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

FCSB poate primi o sumă colosală de la Manchester City! Mihai Stoica: ”Nu a mai fost un caz de genul ăsta!”

FCSB poate primi o sumă colosală de la Manchester City! Mihai Stoica: ”Nu a mai fost un caz de genul ăsta!”

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

Învinși, iar acum amenințați după Suedia - România: "Vom trimite nota de plată. E ceva ce n-am mai văzut de multă vreme"

Răspuns din Bănie pentru schimbul propus de Gigi Becali: ”Este foarte, foarte bun pentru Universitatea Craiova!”

Răspuns din Bănie pentru schimbul propus de Gigi Becali: ”Este foarte, foarte bun pentru Universitatea Craiova!”

FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales

FCSB sau U Cluj? Nicolae Stanciu a ales



Recomandarile redactiei
El e câștigătorul Balonului de Aur! Omul care a prezis ultimii doi câștigători a dezvăluit deznodământul din acest an
El e câștigătorul Balonului de Aur! Omul care a prezis ultimii doi câștigători a dezvăluit deznodământul din acest an
Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”
Război între Gigi Becali și MM Stoica? Patronul FCSB, contrazis: „Asta spune multe”
Selecționerul Bosniei a rămas cu ochii ațintiți când a văzut ce se întâmplă pe Arena Națională
Selecționerul Bosniei a rămas cu ochii ațintiți când a văzut ce se întâmplă pe Arena Națională
Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională: „Majoritatea încearcă experimente”
Ionuț Rada știe ce trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională: „Majoritatea încearcă experimente”
„Dacă joacă el, nu vom avea nicio șansă!” Selecționerul Sergej Barbarez surprinde înainte de România - Bosnia
„Dacă joacă el, nu vom avea nicio șansă!” Selecționerul Sergej Barbarez surprinde înainte de România - Bosnia
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Răzvan Marin este optimist înainte de ”finalele” cu Andorra și Belarus: ”Vreau și la Mondial”
Răzvan Marin este optimist înainte de ”finalele” cu Andorra și Belarus: ”Vreau și la Mondial”
CITESTE SI
Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director

stirileprotv Fraudă de 95 de milioane de euro la cea mai mare bancă din Italia. Escrocii au folosit IA pentru a imita un director

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

stirileprotv O furtună de proporții a lovit insula turistică Skiathos: străzi inundate, restaurante lovite de ape, turiști blocați

Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru că ascundea 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

stirileprotv Șefa unui supermarket din Italia, concediată după 27 de ani pentru că ascundea 340 de produse expirate. Ce a decis instanța

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!