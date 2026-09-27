„Nu există unul ca el!” Cosmin Contra cere un titular la echipa națională după Suedia - România 2-1

„Nu există unul ca el!” Cosmin Contra cere un titular la echipa națională după Suedia - România 2-1 Nationala
SPORT.RO
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Cosmin Contra vrea ca un jucător să înceapă din primul minut în România - Bosnia.

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Nicolae StanciuGica HagiCosmin Contra
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Cosmin Contra cere un titular la echipa națională după Suedia - România 2-1

Gică Hagi a convocat nu mai puțin de 33 de jucători pentru partidele din UEFA Nations League, însă doar 23 au prins lotul în duelul cu Suedia.

Cosmin Contra a mărturisit că a rămas surprins de formula de start de la Solna. Fostul selecționer a transmis că Nicolae Stanciu ar trebui să fie titular meci de meci, în condițiile în care are reușite importante la echipa de club. Mai mult decât atât, Contra ar miza și pe Vlad Dragomir.

”M-a surprins și formula de start. Sunt jucători care sunt în formă la echipele lor de club și... Din ce am înțeles, Hagi vrea să vadă toți jucătorii. Probabil după aia va lua deciziile pe care trebuie să le ia.

Gică e acolo, el îi simte pe jucători. Unul care dă gol meci de meci și pase de gol cum e Stanciu nu există, dacă ne luăm după forma actuală. Mai e Dragomir care în ultimele meciuri la națională a confirmat, e tehnic, e bătăios, poți să scoți mingea la el, să conecteze atacanții. Aș fi văzut un 4-2-3-1”, a spus Cosmin Contra, potrivit Digi Sport.

  • Echipa de start aliniată de Gică Hagi: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu. Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir.
  • Nicolae stanciu 2
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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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