VIDEO NE-BU-NI-E! Cât pe ce să facă 3-1, Anglia a cedat în fața Spaniei lui Lamine Yamal și Mikel Oyarzabal

NE-BU-NI-E! Cât pe ce să facă 3-1, Anglia a cedat în fața Spaniei lui Lamine Yamal și Mikel Oyarzabal Nations League
SPORT.RO
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Spania a câștigat spectaculos în fața Angliei, scor 3-2, în primul meci din grupa de Nations League. Campioana mondială a revenit după ce englezii au întors scorul și au avut șansa să se desprindă la 3-1.

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Din articol

Spania a început perfect partida de pe Wembley. Lamine Yamal a profitat de o eroare a lui Marc Guehi și a deschis scorul în minutul 2. Anglia a revenit înainte de pauză. Anthony Gordon a egalat în minutul 36, iar Harry Kane a făcut 2-1 patru minute mai târziu, cu o lovitură de cap.

Harry Kane a ratat penalty și Spania s-a impus cu 3-2

Momentul care putea schimba soarta partidei a venit în minutul 54. După intervenția VAR, Anglia a primit penalty, iar Harry Kane a avut șansa să facă 3-1. Căpitanul englez a alunecat în momentul execuției, iar mingea a lovit transversala. VEZI VIDEO

Spania a profitat. Alex Baena a intrat pe teren și a egalat în minutul 60, cu un șut de la marginea careului, după pasa lui Dani Olmo. Mikel Oyarzabal a adus victoria campioanei mondiale în minutul 74.

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