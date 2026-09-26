Spania a început perfect partida de pe Wembley. Lamine Yamal a profitat de o eroare a lui Marc Guehi și a deschis scorul în minutul 2. Anglia a revenit înainte de pauză. Anthony Gordon a egalat în minutul 36, iar Harry Kane a făcut 2-1 patru minute mai târziu, cu o lovitură de cap.

Harry Kane a ratat penalty și Spania s-a impus cu 3-2

Momentul care putea schimba soarta partidei a venit în minutul 54. După intervenția VAR, Anglia a primit penalty, iar Harry Kane a avut șansa să facă 3-1. Căpitanul englez a alunecat în momentul execuției, iar mingea a lovit transversala. VEZI VIDEO