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Sport.ro vă prezintă astăzi trei concluzii după primele cinci etape ale noului sezon.

Arsenal nu este invincibilă

Campioana en-titre a suferit un șoc înaintea pauzei de trei săptămâni. Elevii lui Mikel Arteta au pierdut cu 0-3 pe Amex Stadium, rezultat care a pus capăt unei serii perfecte de șapte victorii la rând în toate competițiile.

Dacă ar fi câștigat și pe terenul lui Brighton, Arsenal ar fi egalat recordul clubului pentru cel mai bun start de sezon din istorie.

La finalul meciului, Mikel Arteta a recunoscut că înfrângerea dură suferită pe terenul lui Brighton reprezintă o lecție importantă pentru echipa sa.

Arsenal arată în continuare ca o echipă puternică, dar meciul cu Brighton a demonstrat că "Tunarii" nu sunt de neînvins.