VIDEO EXCLUSIV Trei concluzii după primele cinci etape din Premier League

Trei concluzii după primele cinci etape din Premier League Premier League
SPORT.RO
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Premier League intră într-o pauză de trei săptămâni, din cauza meciurilor internaționale. Astfel, cel mai spectaculos campionat al lumii se va relua pe 10 octombrie.

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ArsenalManchester CityTottenham
Din articol
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Sport.ro vă prezintă astăzi trei concluzii după primele cinci etape ale noului sezon.

Arsenal nu este invincibilă

Campioana en-titre a suferit un șoc înaintea pauzei de trei săptămâni. Elevii lui Mikel Arteta au pierdut cu 0-3 pe Amex Stadium, rezultat care a pus capăt unei serii perfecte de șapte victorii la rând în toate competițiile.

Dacă ar fi câștigat și pe terenul lui Brighton, Arsenal ar fi egalat recordul clubului pentru cel mai bun start de sezon din istorie.

La finalul meciului, Mikel Arteta a recunoscut că înfrângerea dură suferită pe terenul lui Brighton reprezintă o lecție importantă pentru echipa sa.

Arsenal arată în continuare ca o echipă puternică, dar meciul cu Brighton a demonstrat că "Tunarii" nu sunt de neînvins.

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Există viață și după Guardiola

Manchester City a pierdut Supercupa Angliei în fața celor de la Arsenal, dar are un parcurs perfect în campionat sub comanda lui Enzo Maresca. Omul care l-a înlocuit pe Pep Guardiola în vară a reușit să câștige toate cele cinci meciuri din primele cinci etape.

În urma victoriei cu Sunderland, scor 5-3, Manchester City a urcat pe locul 1 și are șapte victorii la rând în toate competițiile. 

Rămâne de văzut cum se va prezenta Manchester City după pauza de trei săptămâni, perioadă în care Enzo Maresca se poate familiariza și mai mult cu unii dintre jucători. Cei care nu vor fi plecați la echipele naționale.

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Tottenham, din rău în mai rău

Tottenham a încheiat pe locul 17 în ultimele două sezoane din Premier League, dar nici acest campionat nu a început mai promițător.

Spurs au cheltuit aproximativ 302 milioane de lire sterline pe transferuri, dar rezultate lasă de dorit. După cinci etape, echipa se află pe ultimul loc, la egalitate cu Fulham, în urma înfrângerii cu 2-3 în fața lui Aston Villa. Tottenham și Fulham au câte două puncte după primele cinci etape.

Rezultatele pun acum presiune pe Roberto De Zerbi, care ar putea fi schimbat de la cârma echipei în pauza internațională.

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